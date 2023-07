Brasil comete muitos erros, perde para China e está fora da Liga das Nações de Vôlei

A China venceu o Brasil nesta quinta-feira (13), por 3 sets a 1, pelas quartas de final da Liga das Nações feminina de vôlei feminino e está na semifinal da competição. O jogo foi disputado em Arlington, Texas, nos Estados Unidos, palco da fase final do torneio.

Na primeira fase, as duas seleções já haviam se enfrentado em um jogo bastante movimentado, com as chinesas levando a melhor por 3 sets a 2.

COMO FOI O JOGO



O primeiro set foi bastante equilibrado, com as equipes perseguindo uma a outra no placar. A China foi quem começou pontuando, mas logo na sequência viu o Brasil empatando e ficando bem perto do marcador. As brasileiras ainda conseguiram duas grandes defesas, com Carol e Macris, mas a China marcou o ponto depois que a bola explodiu nos braços da levantadora da amarelinha e perdeu o curso. O jogo ficou tenso para o Brasil a partir do 20º ponto das chinesas. Apesar de ter levado um ponto no desafio com um toque no bloqueio, os erros brasileiros foram fatais para decretar a vitória da China por 25/21. , com as equipes perseguindo uma a outra no placar. Afoi quem começou pontuando, mas logo na sequência viu oempatando e ficando bem perto do marcador. As brasileiras ainda conseguiram duas grandes defesas, com Carol e Macris, mas amarcou o ponto depois que a bola explodiu nos braços da levantadora da amarelinha e perdeu o curso. O jogo ficou tenso para oa partir do 20º ponto das chinesas. Apesar de ter levado um ponto no desafio com um toque no bloqueio,

O segundo set começou com uma atitude diferente do Brasil, mas os erros ainda pesaram bastante no resultado. Com a entrada de Julia Bergmann no lugar de Maiara, as brasileiras melhoraram em quadra e passaram a jogar com mais atenção. Thaisa engatou no jogo, pediu a bola e pontuou bem para o Brasil. Roberta errou o levantamento e a bola foi para o chão quando o placar anotava 16/20 para a China. Apesar de Tainara ter virado três bolas, as chinesas de deram melhor mais uma vez e fecharam o set em 25/20.

O terceiro set também começou com a China pontuando. A linha de passe do Brasil vacilou, com as jogadoras indecisas sobre quem iria na bola, e o saque no meio da quadra caiu fácil. Com o ace de Tainara, o Brasil respirou no jogo. Diau ainda tentou de segunda, mas Gabi apareceu para evitar e deixar o Brasil a dois pontos de empatar com as adversárias. As brasileiras passaram na frente pela primeira vez no set depois de outro rally, onde Tainara pingou para fazer o ponto. Macris, de saque, fechou o terceiro set para o Brasil em 25/20.

O quarto set começou com um rally e o ponto da China. Depois de caminharem lado a lado no placar, Wang atacou na rede e colocou o Brasil na frente, mas os erros brasileiros novamente foram determinantes para afastar as equipes no marcador. As brasileiras engataram bons momentos revertidos em pontos. Macris, Gabi e Tainara foram os nomes que deram uma levantada no Brasil no quarto set. Depois de um grande rally, Gabi explorou o bloqueio para virar. Apesar da reação brasileira, Tainara errou o saque e deu a vitória para as chinesas por 23/25.

Agora, as chinesas enfrentarão a Polônia, que venceu a Alemanha por 3 sets a 1, nas semifinais da competição.