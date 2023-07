Seleção brasileira feminina derrota a China em jogo-treino na preparação para a Copa do Mundo

A seleção brasileira de futebol feminino mostrou a sua força em jogo-treino diante da China, realizado nesta quinta-feira (13). A partida foi realizada no campo do Royal Pines, local de concentração da delegação na Austrália, em Gold Coast, e o Brasil venceu por 3 a 0. A atividade fez parte da preparação da seleção para a Copa do Mundo, que será disputada na Austrália e na Nova Zelândia a partir do dia 20.

A partida ocorreu com portões fechados e foi disputada em três tempos de 30 minutos. A técnica Pia Sundhage aproveitou o trabalho para testar o time, alternando opções em campo.

As atacantes Marta, Geyse e Bia Zaneratto foram poupadas do jogo-treino para evitar sobrecarga. Tainara também foi preservada da atividade e a atacante Nycole ficou fora porque se recupera de uma leve torção no tornozelo direito, que ocorreu no amistoso entre Brasil e Chile, em Brasília, no dia 2.

Depois do jogo, a zagueiro Lauren elogiou o trabalho realizado pela seleção. Ela vive uma expectativa enorme de participar de sua primeira edição de Copa do Mundo. O Brasil estreia no dia 24 de julho, às 8h, diante do Panamá, em Adelaide

"É muito importante estar jogando e estar num ambiente muito competitivo. O jogo foi bom, tem muita coisa para ver e melhorar. Acredito que depois que a gente assistir ao jogo e analisar tudo, vamos ver os pontos que precisam melhorar. Acredito que tem muita margem de evolução", afirmou a jogadora, em entrevista ao site da CBF.

O Brasil está no Grupo F da Copa do Mundo e, além do Panamá, rival da estreia, enfrenta a França, no dia 29, em Brisbane, e fecha sua participação na fase de grupos contra a Jamaica, no dia 2 de agosto, em Melbourne.