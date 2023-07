Vina confirma saída do Grêmio e se despede emocionado após classificação

João Brum

Além da classificação emocionante do Grêmio para as semifinais da Copa do Brasil nesta quarta-feira (12), a noite também foi marcada pela despedida do meio campista Vina. O jogador que está de saída para o futebol árabe entrou nos minutos finas da partida.Emprestado pelo Ceará desde fevereiro, no total o jogador participou de 28 jogos com a camisa do tricolor e anotou quatro gols e uma assistência. E se sagrou campeão gaúcho de 2023.“Uma honra muito grande ter vestido essa camisa. O Grêmio me abraçou em um momento difícil na minha carreira. Levo muita coisa boa, um grupo muito bom que está colhendo os frutos. Tenho certeza que vamos ser campeão. Vou ficar na torcida de longe”, comentou o atleta na zona mista. Em suas redes socias o jogador visivelmente emocionado agradeceu por sua passagem e reiterou ter sido uma honra jogar pelo clube.O ponto alto da passagem de Vina pelo Estado foi o seu gol marcado no grenal valido pelo Gaúchão, no qual a equipe tricolor saiu vencedora.O Grêmio ficará com uma taxa de vitrine que equivale ao valor gasto em salários com o meia.