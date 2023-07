Inter anuncia a contratação do goleiro Sergio Rochet

Nesta quinta-feira (13), o Inter oficializou a contratação do goleiro da seleção uruguaia, Sergio Rochet. O anúncio, que já era aguardado a alguns dias, foi feito através das redes sociais do clube gaúcho.

“Sergio Rochet é o novo goleiro do Colorado. Ídolo em seu país e com larga experiência na Europa, o paredão foi titular do Uruguai na última Copa do Mundo. ”, escreveu o Inter.

Antes do anúncio oficial, o clube gaúcho divulgou a contratação em primeira mão para 10 mil sócios por meio de mensagens no WhatsApp.

O jogador de 30 anos estava no Nacional-URU a 5 temporadas e nesse período chegou a enfrentar o Colorado em três oportunidades: uma pelas oitavas de final da Libertadores de 2019 e outras duas pela fase de grupos da competição internacional deste ano. Pelo Uruguai, o goleiro disputou 13 jogos, sendo titular durante a campanha da seleção uruguaia na Copa do Mundo do Catar.

No Inter, ele se juntará a uma legião de estrangeiros que compõe o elenco colorado. Além dele, o clube conta com Gabriel Mercado, Nico Hernandez, Fabricio Bustos, Carlos de Pena, Charles Aránguiz e Enner Valencia. No gol, disputará posição com John, atual titular, além de Keiller, Emerson Junior e Anthoni.

Rochet é aguardado no aeroporto Salgado Filho ainda esta semana para a realização de exames médicos. Se aprovado, ele assinará com o clube gaúcho até 2026.