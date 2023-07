Devido ao clima, Inter cancela treinos no gramado e atrasa preparação para o duelo com o Palmeiras

Em decorrência das condições climáticas de Porto Alegre, o Inter optou por cancelar o treino no gramado nesta quarta-feira (12), e realizou todas as suas atividades na academia do CT Parque Gigante, na intenção de preservar os atletas e a comissão técnica.

No gramado, o aquecimento seria feito com portões abertos, que seriam fechados após essa etapa, quando o técnico Mano Menezes começaria a esboçar o time titular para enfrentar o Palmeiras, neste domingo, às 18h30min, pelo Campeonato Brasileiro. Com quase todos os jogadores do plantel à disposição para os treinamentos, existem algumas incógnitas na escalação, principalmente do meio para frente, sobre quem serão os escolhidos do treinador, e qual será o esquema utilizado.

Nesta temporada, assim como no ano passado, Mano vem optando por utilizar um centroavante de referência, que é abastecido pelo restante da equipe. Porém, ninguém conseguiu se firmar como protagonista na função, até o momento. Com a chegada do equatoriano Enner Valencia para reforçar o setor ofensivo, o comandante parece estar inclinado a utilizá-lo em parceria com outro camisa 9, como foi em sua estreia, no confronto com o Fluminense, quando ele atuou ao lado de Luiz Adriano. Contra os cariocas, a ideia não foi bem executada, e durante os 45 minutos que esteve em campo, o camisa 13 passou a maior parte do tempo na ponta-direita, auxiliando na marcação.

As dificuldades do Alvirrubro no último terço do campo vem sendo refletidas nas estatísticas. Dentre os 20 times do Brasileirão, os gaúchos têm o terceiro pior ataque da competição, com 13 gols marcados em 14 jogos, estando à frente de Corinthians e Vasco, apenas. Ademais, a equipe é a segunda que menos finaliza, no mesmo torneio, com 156 arremates, resultando em uma média de 11,1 por partida.

Outro ponto que vem gerando expectativa no torcedor colorado é a contratação do goleiro Sérgio Rochet, que já se despediu de seu antigo clube, o Nacional, do Uruguai, mas ainda não desembarcou na capital gaúcha para assinar seu contrato. A chegada do atleta estava sendo estipulada para o início desta semana, mas não foi confirmada pelo Inter, que espera o uruguaio, para assinar um vínculo de quatro anos. O valor da transferência será de US$ 1,6 milhão (R$ 7,8 milhões pela cotação atual), para ficar com 70% dos direitos.