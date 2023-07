Inter visita o Flu com a expectativa da estreia de Valencia

Com o River Plate definido como adversário colorado nas oitavas de final da Libertadores da América, nos dias 1 e 8 de agosto, às 21h em ambas as ocasiões, o Inter segue com o foco no Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Fluminense, neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela 14ª rodada. Os dois clubes estão empatados em pontos na tabela, com 21 pontos, com o Tricolor das Laranjeiras em 6º lugar, duas posições acima dos gaúchos, que estão em 8º, devido ao saldo de gols.

A preparação para o confronto contra os cariocas segue a todo vapor. Nesta quinta-feira, o Colorado treinou no CT Parque Gigante, com os portões fechados, e voltou a ter a ausência no gramado do atacante Luiz Adriano, em decorrência de um quadro viral. Sem condições de participar das atividades com o restante do grupo, o atleta ficou na academia, realizando trabalhos físicos.

O principal problema para o técnico Mano Menezes será substituir Alan Patrick. O camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro, no último domingo, e está suspenso. Carlos De Pena e Campanharo estão cotados para substituir o meia, enquanto Aránguiz, que chegou a jogar na função de armador contra os mineiros, ainda não tem condições de iniciar uma partida.

O tema dos cartões preocupa a comissão técnica. Para este duelo, são cinco jogadores pendurados, além do próprio Mano. Vitão, Maurício, Alemão, Johnny e Renê compõem a lista, e com exceção do atacante, todos devem começar jogando.

A provável escalação colorada tem John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Johnny, De Pena (Campanharo), Mauricio e Wanderson; Luiz Adriano (Valencia). Com a indefinição do estado de saúde de Luiz Adriano, que a princípio estará disponível, o equatoriano pode começar jogando. O plano inicial é colocar Valencia no segundo tempo, pois ele ainda está se adaptando à rotina do futebol brasileiro, e não está 100% apto fisicamente.

Fora das quatro linhas, nesta quinta-feira, o Inter ainda se reuniu com a Libra, para ouvir a proposta da Liga para firmar um acordo com o Alvirrubro. A proposta consiste em R$ 99 milhões à vista por 12,5% dos direitos de transmissão do Brasileirão por 50 anos. A oferta da Liga Futebol Forte (LFF), da qual o clube faz parte, é de R$ 214 milhões, por 20%, no mesmo período. A proposta vem do fundo Mubadala, que negocia com a Libra a compra desses direitos.