PSG anuncia contratação do técnico Luis Enrique

Nesta quarta-feira (05), o Paris Saint-Germain confirmou a contratação do treinador espanhol Luís Enrique como substituto de Christophe Galtier. O técnico estava livre no mercado desde dezembro, quando deixou o comando da seleção da Espanha após eliminação para Marrocos, nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

Durante a coletiva de apresentação, o técnico espanhol comentou sobre a sensação de assinar com o clube francês. “Estou muito feliz por assinar com o PSG. Agradeço ao presidente e ao diretor esportivo pela confiança e espero retribuir nas próximas temporadas".

CARREIRA DE LUIS ENRIQUE

O auge do treinador se deu entre 2014 e 2017, quando ele comandou o Barcelona, clube no qual já havia se tornado ídolo como jogador. Treinando a equipe catalã, ele conquistou uma Champions League, um Mundial de Clubes, dois Campeonatos Espanhóis, três Copas do Rei, uma Supercopa da Uefa e uma Supercopa da Espanha.

Depois de sair do Barcelona, Luis Enrique assumiu a seleção espanhola, em 2018, mas ficou poucos meses no cargo até se afastar por questões familiares. No ano seguinte, ele retornou e ficou no comando da Espanha até a eliminação na Copa do Mundo do Catar.