Já pensando no River Plate, Inter segue a preparação para o duelo com o Flu

Em meio a uma semana livre de partidas em seu calendário, o Inter conheceu o seu adversário para as oitavas de final da Libertadores da América, nesta quarta-feira (5), no sorteio realizado pela Conmebol, em Luque, no Paraguai, onde fica localizada sua sede. O oponente da equipe de Mano Menezes será o gigante River Plate, clube argentino quatro vezes campeão do torneio continental.

O jogo de ida do confronto será no Monumental de Núñez, casa dos rivais, e a volta será no Beira-Rio, onde o Colorado decide a vaga com o apoio incondicional do seu torcedor. O mando de campo favorável aos gaúchos se dá pelo fato de que a equipe se classificou para a fase de mata-mata em primeiro lugar, tendo uma campanha melhor que a do adversário, que passou em segundo. Caso passe de fase, o Alvirrubro enfrenta o vencedor de Bolívar-BOL e Athletico-PR, nas quartas.

A última vez que os dois times se enfrentaram foi em 2019, na fase de grupos da Libertadores, onde os dois duelos terminaram empatados em 2 a 2. A principal diferença para aquele River, que chegou a final daquela edição, onde foi derrotado pelo Flamengo, está no comando técnico, já que o ídolo Marcelo Gallardo deixou o clube ao final da última temporada, dando espaço para Martín Demichelis.

Com o mata-mata a um mês de distância, o Inter tem um compromisso iminente pelo Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense, neste domingo, pela 14ª rodada da competição, no estádio Maracanã. Os comandados de Mano seguem se preparando para o confronto, e nesta quarta-feira, o treinador teve um desfalque importante no treino. Trata-se de Luiz Adriano, que foi liberado pelo departamento médico após apresentar um quadro gripal. No entanto, o atacante não preocupa, e deverá fazer parte da delegação que irá viajar para o Rio de Janeiro.

A principal baixa no Colorado é o meio-campista Alan Patrick, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro, no último sábado, e está suspenso. Por outro lado, Enner Valencia fará sua estreia, o equatoriano é uma fonte de otimismo para o torcedor, que espera ansiosamente para vê-lo em campo. Apesar de toda a euforia em cima do novo camisa 13 alvirrubro, ele deverá começar o jogo no banco de reservas, pois está passando por um período de adaptação física, entrando no segundo tempo. Na atividade desta quarta, o atacante chegou a sair mais cedo, mas sem nenhum problema que preocupe a comissão.



VEJA OS DEMAIS DUELOS PELAS OITAVAS DE FINAL