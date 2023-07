Lutadora gaúcha vai a Las Vegas para a disputa do UFC 290, neste sábado

Cássio Fonseca e Juliano Tatsch

A lutadora gaúcha de MMA, Denise Gomes, de 23 anos, volta ao octógono, neste sábado, para enfrentar a mexicana Yasmin Jauregui, no UFC 290, na categoria peso-palha, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A luta fará parte das preliminares, que começam às 19h, e antecedem o card principal, que se inicia às 23h. Natural de Santana do Livramento, a atleta faz parte da equipe Paraná Vale Tudo (PRVT), comandada pelo Mestre Gilliard Paraná, em Curitiba.



Esta será a terceira vez que Denise luta no UFC. No primeiro confronto, quando enfrentou a tailandesa Loma Lookboonmee, em setembro do ano passado, acabou derrotada. Na sequência, a gaúcha natural da Fronteira se recuperou na segunda luta, superando a compatriota Bruna Brasil, em abril deste ano, na cidade de Kansas, também nos Estados Unidos.

Em entrevista exclusiva ao Jornal do Comércio, a lutadora se demonstrou segura para o embate que está por vir: “Estou me sentindo muito mais confiante para essa luta, cheguei ao ponto de olhar para mim e dizer ‘você está aqui, você está madura, está aqui e não é à toa’ [...] eu não quero dar um passo maior que a minha perna, eu tenho consciência e não penso nas outras lutas que vão vir. Eu só estou pensando nessa luta, e acho que isso é um fator importante para ficar totalmente focada neste sábado”.

A especialista em artes marciais mistas começou sua trajetória no jiu-jitsu, e seguiu para o muay-thai, até chegar no MMA, onde encontrou sua vocação dentro do esporte. Ela destaca, também, a importância do preparo psicológico para os momentos decisivos.

"Fiz tudo que tinha que fazer, trabalhei corretamente, preparando a minha mente para tentar me manter calma. Eu não consigo trabalhar com o nervosismo, já vi isso exatamente na luta contra a Loma, que eu e o nervosismo, a gente não anda junto. Tem nervosismo, é óbvio, mas eu tenho que dominar ele, não posso deixar ele me dominar, e isso é gostoso, faz parte do processo, se fosse fácil, não seria tão glorioso", revela Denise, que conta com a torcida gaúcha e todo o País no próximo final de semana.