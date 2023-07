Grêmio anuncia contratação do atacante paraguaio Iturbe

O Grêmio anunciou, nesta segunda-feira (3), a contratação do atacante argentino, naturalizado paraguaio, Juan Manuel Iturbe, que chega do Aris, da Grécia, em uma transferência sem custos. Em nota oficial, divulgada no site do clube, o Tricolor informa que ele irá desembarcar em Porto Alegre nos próximos dias, para os exames médicos e a assinatura do contrato.

Aos 30 anos, o atleta vem colecionando passagens por times mais modestos da Europa, além de atuar no futebol mexicano, onde defendeu Tijuana, Pumas e Pachuca, recentemente. Seu auge foi entre 2014 e 2016, quando defendia as cores da Roma, da Itália, sendo titular e disputando os principais torneios europeus, como a Liga dos Campeões.

Revelado pelo Cerro Porteño, do Paraguai, Iturbe chegou a defender a seleção do Paraguai, a partir de 2016, mas não figura na lista de convocados desde 2019. Na época, ele disputou a Copa América, disputada no Brasil.

No Grêmio, o jogador assinará até dezembro deste ano, e chega para reforçar a equipe no restante da temporada. Atuando no futebol grego, foram dois anos, disputando 77 partidas, com oito gols e quatro assistências. Ao longo da carreira, ele conquistou um Campeonato Paraguaio (2009), pelo Cerro, e dois Campeonatos Portugueses (2011/2012 e 2012/2013), pelo Porto.