Alvo do Grêmio foi tido como 'novo Messi', mas nunca atingiu nível esperado

A fama de ser 'o novo Messi' já pairou sobre as costas de várias jovens promessas ao longo da última década, na expectativa de que alguém, com as características similares, seria o mais novo fenômeno do futebol mundial. Aconteceu com Juan Manuel Iturbe, alvo do Grêmio para a janela de transferências, que conviveu com isso quando tinha apenas 18 anos. O meia-atacante, hoje aos 30, jamais atingiu o nível esperado.

Iturbe nasceu na Argentina, mas tem nacionalidade paraguaia e já defendeu a seleção. O começo impressionante no Cerro Porteño em 2011 o fez ser chamado de 'novo Messi' pela imprensa local e também na Europa. Logo estava no Porto, de Portugal, onde não conseguiu se firmar e iniciou uma carreira oscilante. Foi emprestado primeiro para o River Plate, da Argentina, depois para o Hellas Verona, da Itália.

Na temporada 2014/2015, Iturbe se tornou jogador da Roma, clube pelo qual conseguiu maior constância. Mas logo já foi novamente cedido para Bournemouth, da Inglaterra, Torino, na Itália, e Pumas, do México. No futebol mexicano ele ainda defendeu o Pachuca antes de ir para o Aris, da Grécia, clube com o qual seu vínculo termina no fim do mês de junho.

O paraguaio sempre foi um jogador habilidoso, mas conviveu com quedas bruscas de rendimento.

Taxado de individualista e sem a intensidade necessária para competir em grandes centros, ele perdeu espaço até na seleção do Paraguai, pela qual não atua desde a Copa América de 2019.

"Conheço o Iturbe desde muito pequeno, quando saiu do Cerro Porteño, toda sua passagem pela Europa e pela seleção do Paraguai. A verdade é que teve idas e vindas em sua vida, de valorização. O Brasil, agora, acho que pode ser um bom lugar para ele. Com experiência, jogando na Itália, Grécia, México, Argentina... Tem a questão da adaptação, mas o futebol brasileiro para quem jogou em tantos lugares não deve ser um problema. Tomara que consiga fazer isso", disse Nico Lithitx, jornalista paraguaio da Tigo Sports.

O Grêmio fez uma oferta para contar com os serviços do atleta e aguarda a resposta para finalizar a negociação. Segundo o técnico Renato Portaluppi, restam apenas detalhes para consolidar o acordo. Com o passe livre, o jogador assinaria com o Tricolor sem custos, apenas o valor envolvido no contrato. A chegada de uma opção de velocidade para atuar pelos lados é um pedido antigo do comandante gremista, que também espera receber Michael, do Al Hilal, da Arábia Saudita, que já atuou sob o seu comando, no Flamengo, em 2021.