Grêmio quer recuperar seus atletas na parada da Data Fifa

Com a derrota para o Flamengo, neste domingo, o Grêmio deixou o G-4 do Campeonato Brasileiro e passou a ocupar a 6ª posição da tabela, com 17 pontos somados em dez jogos, apenas um a menos que o Atlético-MG, quarto colocado da competição. O revés contra os cariocas, fora de casa, marcou o fim da sequência de seis jogos invictos da equipe de Renato Portaluppi, que agora foca nos treinos, com a pausa para a data FIFA, e só volta a campo no dia 22 de junho, para enfrentar o América-MG, na Arena.

Visando preservar a condição física de seus atletas, a comissão técnica deu folga para todo o elenco, por três dias, ciente de que haverá tempo o suficiente para treinos antes do próximo compromisso da equipe. A reapresentação do grupo está marcada para o dia 15 de junho, próxima quinta-feira, no CT Luiz Carvalho, quando o Tricolor passará a se preparar para os duelos pelo Brasileiro e Copa do Brasil.

uma segunda metade de temporada com uma sequência de jogos menos desgastante e novos reforços na janela de inverno, a direção sabe que terá suas peças mais saudáveis em um momento crucial do ano, quando as competições afunilarem.

O Grêmio está próximo de fechar a contratação de dois jogadores que agregariam o sistema ofensivo do treinador. São eles: Michael, que já atuou sob o comando de Portaluppi, no Flamengo, em 2021, e hoje atua pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, e Juan Manuel Iturbe, atacante paraguaio com passagem na Europa, que atualmente joga no Aris, da Grécia.

Com a partida contra o América-MG sendo a mais próxima no calendário tricolor, o principal problema que deve ser resolvido para o confronto está na zaga, já que dois defensores estão suspensos e não encaram os mineiros. Bruno Uvini e Walter Kannemann receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora. O argentino é recordista de cartões no Brasileiro, com seis amarelos em sete jogos, além de um vermelho no Grenal. Será a terceira vez em apenas onze rodadas que o capitão celeste ficará de fora por motivo de suspensão, nas outras duas ocasiões, Kannemann foi desfalque contra Bragantino e Athletico-PR, e só não foi advertido contra o São Paulo, na Arena, quando seu time saiu vitorioso pelo placar de 2 a 1.