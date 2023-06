Grêmio perde para o Flamengo por 3 a 0 e deixa o G-4 da Brasileirão

O Grêmio visitou, neste domingo (11), o Flamengo, no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo valendo vaga no G-4. E o Tricolor saiu derrotado pelo placar de 3 a 0, em um duelo equilibrado, com chances claras para ambos os lados. Com a goleada sofrida, o time de Renato portaluppi caiu para a 6ª posição da tabela, com 17 pontos somados.

A primeira oportunidade de perigo foi gremista, aos quatro minutos, quando Villasanti se antecipou à zaga, na pequena área, após cruzamento de Cuiabano, e finalizou na rede pelo lado de fora. Fechado em seu campo e sabendo sair no contra-ataque, os visitantes seguiram criando, e aos 15, Luis Suárez recebeu, deixou um zagueiro no chão e tocou para Bitello, na entrada da área, que escorregou e não concluiu a jogada, mas na sobra, Villasanti conseguiu finalizar, obrigando Matheus Cunha a fazer a defesa.

Porém, foi o Rubro-Negro que abriu o placar, aos 23, com uma boa jogada de Wesley, pela direita, que achou Everton Cebolinha bem posicionado, e o atacante teve a calma de fintar seu marcador e finalizar cruzado, sem chances para Grando. Cristaldo, em busca do empate, arriscou rasteiro aos 29, e a bola passou rente à trave direita.

Aos 32, os cariocas voltaram a ser perigosos, com uma linda jogada de Arrascaeta, Wesley e Gabriel, que terminou em defesa do arqueiro tricolor. O primeiro tempo terminou com o Flamengo dominante, em busca de ampliar o placar e definir o confronto.

Já na segunda etapa, os mandantes não começaram no mesmo ritmo, e mesmo tendo mais a posse, foi a equipe celeste quem ameaçou primeiro, com Bitello, aos 11, dentro da área, cortou um marcador, e finalizou forte, mas por cima da meta. Os mandantes responderam logo em seguida, quatro minutos depois, quando Pedro ficou cara a cara com Grando, mas não finalizou como queria, e a bola passou pelo lado.

Com o jogo cheio de espaços, Villasanti, aos 17, livre na intermediária, deu trabalho para Matheus Cunha, que encaixou o chute de longe. Apenas três minutos depois, Pedro, em bela jogada, marcou o gol com uma finalização na meia-lua, no canto, sem chances de defesa, ampliando o marcador. Aos 24, Suárez tentou de falta, mas sem muito perigo.

Em busca de diminuir a desvantagem, Vina, aos 29, bateu colocado no canto, próximo ao ângulo, mas para fora. Seguindo a pressão, após rebuliço na área, Bitello entrou livre pela direita e bateu forte, mas Bruno Henrique travou. Aos 43, no contra-ataque, Suárez se infiltrou no meio da defesa e acertou um voleio venenoso, que levou perigo. Apenas dois minutos depois, de maneira inacreditável, o camisa 9 uruguaio bateu de primeira, pela esquerda, e a bola bateu nas duas traves, sem entrar. Logo em seguida, Gerson pifou Bruno Henrique, que tirou demais de Grando, desperdiçando uma grande oportunidade.

E não havia jeito, ela não queria entrar. Aos 50, Villasanti mandou a segunda bola seguida no travessão. Só que dois minutos depois, Bruno Henrique fechou o caixão, de cabeça, e se emocionou, afinal, o atacante e ídolo da torcida flamenguista estava voltando de uma grave lesão.

Com a derrota, os comandados de Portaluppi encerram a sequência de seis jogos sem perder, e voltam a campo, após a data Fifa, no dia 22 de junho, contra o América-MG, na Arena.

Flamengo 3 Matheus Cunha; Fabrício Bruno, Léo Pereira (Ayrton Lucas), David Luiz; Wesley (Varela), Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta (Victor Hugo), Everton (Bruno Henrique); Gabriel (Pedro). Técnico: Jorge Sampaoli.

Grêmio 0 Gabriel Grando; Bruno Alves, Bruno Uvini, Kannemann (Nathan); João Pedro (Galdino), Villasanti, Carballo, Bitello, Cristaldo (Cristaldo) e Cuiabano; Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Savio Pereira Sampaio.