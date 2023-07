Seleção brasileira feminina embarca rumo à Copa do Mundo 

A seleção brasileira de futebol feminino embarcou no final da madrugada desta segunda-feira (3) rumo à Austrália, um dos países sedes da Copa do Mundo da categoria, que ocorrerá entre os dias 20 de julho e 20 de agosto.

A delegação brasileira, que conta com as 26 atletas convocadas por Pia Sundhage e 31 membros da comissão técnica, deixou o Brasil em voo fretado que saiu do Aeroporto Internacional de Brasília com destino à Brisbane.

Durante a viagem, está prevista uma pausa para abastecimento na Polinésia Francesa e, por volta das 18h35min (horário local) de terça-feira (4), a seleção deverá desembarcar no Aeroporto Internacional de Brisbane, de onde partirá, de ônibus, rumo a Gold Coast, cidade onde será concluída a preparação das brasileiras para a Copa do Mundo Feminina FIFA 2023.

Pouco antes do embarque, a experiente lateral Thamires comentou sobre o sentimento de estar finalmente viajando para o país-sede do Mundial. "Estamos emocionadas e felizes. É um novo sonho, um novo processo. A gente vai pensar nessa preparação para se adaptar aos horários da Austrália. Já estamos tendo a melhor preparação possível para que a gente estreie bem no dia 24."