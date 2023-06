Presidente do Grêmio nega proposta do Inter Miami por Suárez e confirma que uruguaio deve consultar com médicos em Barcelona

Na tarde desta quinta-feira (29), o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, em parceria com o mais novo vice-presidente de futebol do clube, Antônio Brum, concedeu entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho, esclarecendo alguns tópicos que vêm sendo assunto nos últimos dias.

Luis Suárez foi o principal tema das perguntas, e o presidente esclareceu que a situação do uruguaio, até o momento, não mudou. O camisa 9 tricolor vem, segundo Guerra, treinando normalmente e à disposição do técnico Renato Portaluppi. O presidente confirmou que o atacante vem sentindo dores no joelho direito, e também explicou que o atleta tem o desejo de se encontrar com seu médico pessoal, na Espanha.

“O Suárez tem jogado todos os jogos, feito gols, sendo o melhor jogador do Grêmio e treinado normalmente. O que podemos informar é que ele efetivamente tem uma dor no joelho, e isso não é segredo para ninguém. Ele teria subestimado o Brasileirão, se equivocado na análise. É um campeonato muito forte, com uma logística muito pesado, jogos muito combativos, ele apanha muito nos jogos e precisa fazer um esforço tremendo para um jogador da idade dele. Todos os jogadores convivem com a dor, mas é fato que ele gostaria de consultar com seu médico, na Espanha. O Grêmio concorda, pois é uma relação entre médico e paciente. Aceitamos e a questão é achar um melhor momento para fazer isso para atender também os interesses do Grêmio na Copa do Brasil”, disse o dirigente.

Guerra também aproveitou para negar qualquer proposta feita pelo uruguaio pelo Inter Miami, clube dos Estados Unidos que contratou o argentino Lionel Messi. "O Suárez tem contrato em vigor e está cumprindo. Não chegou nada de outro clube por ele referente ao Inter Miami. O dia que chegar algo, a gente comunica."