Segundo jornal uruguaio, Suárez pode ir à Espanha realizar tratamento para artrose no joelho

Após a folga geral de segunda-feira, o Grêmio retornou aos treinos nesta terça, dando início a preparação para a viagem a Salvador, nesta sexta-feira, onde enfrentará o Bahia em duas ocasiões, pelo Campeonato Brasileiro, no sábado (1º), e pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na próxima terça (4).

Com a semana livre de compromissos oficiais, o Tricolor venceu o Lajeadense na retomada de suas atividades, em um jogo-treino, pelo placar de 3 a 0, no CT Luiz Carvalho, onde participaram, principalmente, reservas e outros atletas que não vem atuando, para que a comissão técnica pudesse observá-los. Luisito Suárez, envolvido na polêmica da aposentadoria, passou o dia na academia, dando ênfase a parte física.

Segundo o jornal uruguaio El Observador, o camisa 9 está pensando em ir à Espanha, para realizar um tratamento no joelho direito, onde vem sentindo dores fortes, em decorrência de uma artrose. O médico Ramón Cugat, experiente em questões de joelho e pioneiro de operações de artroscopia no país, seria o responsável por cuidar do atleta, que ficaria longe dos gramados por tempo indeterminado. Até o momento, não há nenhuma declaração oficial de Suárez ou direção, que vem mantendo o mistério sobre a situação.

Os principais destaques da atividade desta terça, foram o atacante Ferreira, que marcou o primeiro gol da equipe. Sem atuar a cerca de três meses, após a lesão sofrida contra o Ypiranga, nas semifinais do Campeonato Gaúcho, o camisa 10 esteve em campo por 60 minutos, teve boa atuação, e caso não sinta um novo desconforto nos próximos dias, deverá viajar com o restante do grupo para a capital baiana.

LEIA TAMBÉM: Abel tenta evitar crise inédita no Palmeiras em momento decisivo da temporada

O time comandado pelo técnico tricolor foi: Adriel; Gustavo Martins, Bruno Alves, Natã e Cuiabano; Ronald, Mila, Gustavinho, Nathan e Ferreira; André Henrique. Saíram do banco Darlan, Kelvin Oliveira, Lian, Nathan Fernandes, Zinho e Paulo, que é zagueiro do sub-20. O meio-campista Nathan e o atacante Kelvin Oliveira também deixaram sua marca, anotando os dois últimos gols do confronto.