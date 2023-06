Grêmio comunica saída do vice de futebol do Clube, Paulo Caleffi

Em nota divulgada na noite desta quarta-feira (28), o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunicou a saída do seu vice-presidente de futebol, Paulo Caleffi. A direção agradeceu o trabalho realizado pelo vice de futebol desde o início da atual gestão e informou que Antônio Brum, anteriormente diretor de futebol, assume a função.

Em suas redes sócias, o ex-funcionário se pronunciou e em seguida apagou a publicação. Confira a fala do ex-vice de futebol: "Boa noite. Fui comunicado pelo Sr. Alberto Guerra do meu desligamento por telefone a pouco. O motivo indicado foi eu ter me confrontado com a imprensa. Retomo a minha condição de torcedor. Agradeço a todos os colaboradores do CT. Vocês são incríveis. HONRA, CARÁTER e SERIEDADE"

Relembre o caso



Na noite de quinta-feira (22), durante a coletiva de imprensa após vitória da equipe tricolor sobre o Atlético Mineiro por 3x1, o na época dirigente foi questionado sobre a situação do atacante Luis Suáres e de forma ríspida respondeu ao jornalista que o questionou, em seguida encerrou a coletiva sob fortes aplausos.