Jokic revela que perdeu troféu de MVP das Finais da NBA

Agência Estado

Principal nome do título inédito do Denver Nuggets na NBA, o sérvio Nikola Jokic não faz ideia de onde está o seu troféu de Jogador Mais Valioso (MVP em inglês) das Finais da liga norte-americana de basquete. O pivô de 28 anos revelou que o troféu foi entregue a um membro da equipe para ser limpo e devolvido no desfile dos campeões. Foi a última vez que ele viu a taça."Eu realmente não sei onde está. Eu deixei na sala da galeria de equipamentos e não está lá. Então não sei. Mas espero que apareça na minha casa", disse o atleta em entrevista à ESPN americana.Apesar de não saber o paradeiro do prêmio, o sérvio afirmou estar tranquilo com a situação. O astro dos Nuggets é conhecido pelo seu estilo menos badalado fora das quadras, e já disse que o basquete "não é a sua prioridade", incomodando alguns fãs da NBA, que sugerem descaso do atleta com a competição.