Verstappen pode igualar Senna neste domingo: compare os números dos pilotos

Max Verstappen tem, neste final de semana, a primeira chance de igualar as 41 vitórias na Fórmula 1 conquistadas por Ayrton Senna. Com a fortíssima temporada que vem tendo, é uma questão de tempo para o holandês de 25 anos se igualar ao tricampeão brasileiro como o quinto maior vencedor da história da categoria. E os números mostram que as carreiras dos dois podem ser comparadas em outros quesitos também.

Se a vitória de número 41 de Max Verstappen for um resultado perfeito (ou seja, se ele vencer saindo da pole, liderando todas as voltas e ainda por cima fazendo a volta mais rápida), ele e Senna estariam igualados em vitórias, em hat tricks (sete) e em grand chelems (quatro).

Eles também estão próximos em números de pódios (Senna conquistou 80, e Verstappen tem 84) e em voltas mais rápidas (19 voltas rápidas de Senna e 24 de Verstappen).

Por outro lado, mesmo se vencer no próximo final de semana, Verstappen vai precisar de mais provas do que Senna para alcançar as 41 vitórias, já que tem 170 GPs disputados. Senna venceu 41 GPs em 158 participações. Como as temporadas são mais longas, o brasileiro obteve a marca no final de seu décimo ano na categoria. Verstappen chegará às 41 vitórias em seu nono ano na Fórmula 1.

Os números deixam de ser tão parecidos quando falamos em número de poles positions, são 65 de Senna contra 24 de Verstappen. Curiosamente, o percentual de poles por GPs do holandês é parecido com o de Nico Rosberg.

Senna sempre foi considerado um fora de série especialmente em uma volta lançada, e essa marca foi a última que pilotos que tiveram carros melhores por mais tempo que o brasileiro (Michael Schumacher e Lewis Hamilton) bateram.

Porém, também é verdade que este é um número que não depende só do piloto. Atualmente, a Red Bull tem um carro que vem dominando a temporada, mas não precisa fazer poles positions para tal, já que o regulamento atual privilegia carros que preservam os pneus.

Outro número em que Verstappen não chegou, obviamente, é o número de títulos. Ele está caminhando para seu terceiro título, enquanto Senna tinha vencido 33 provas ao final de sua temporada do tri, em 1991.

E, é claro, há uma enorme diferença de idade entre os dois. Verstappen tem 25 anos, enquanto Senna tinha 33 quando chegou à vitória de número 41. O holandês tem um contrato longo com a Red Bull, até 2028, e tem dado sinais contraditórios a respeito de quanto tempo de carreira ainda terá na F1.

O piloto, que estreou aos 17 anos na categoria, já disse que não se vê correndo por muitos anos, e também disse que gostaria de correr para a Ferrari após o final de seu contrato atual. Será curioso testemunhar o que Verstappen, tratado como um fora de série desde a época do kart, será capaz de fazer em termos de marcas. O piloto mais ganhador da história hoje é Lewis Hamilton, com 103 vitórias na F1.

Michael Schumacher tem 91. Mais próximos do número de Verstappen estão Alain Prost (51) e Sebastian Vettel (53). Todos eles tiveram carreiras mais longas do que o holandês.