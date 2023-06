No GP da Espanha, Max Verstappen vence, com duas Mercedes no pódio

Rumo ao tricampeonato, o holandês Max Verstappen venceu o Grande Prêmio da Espanha neste domingo. O piloto da Red Bul liderou de ponta a ponta após largar na pole position. O triunfo do holandês, porém, foi acompanhado pelo pódio duplo da Mercedes, que colocou Lewis Hamilton em segundo lugar e George Russell em terceiro. A equipe alemã supera a Aston Martin e assume a vice-liderança do Mundial. Verstappen soma 40 vitórias na carreira, a uma de igualar o brasileiro Ayrton Senna como quinto maior vencedor da história. Este também foi o quinto triunfo do bicampeão em 2023, o terceiro consecutivo após triunfos também em Mônaco, domingo passado, e no GP de Miami.

Além disso, o resultado deste domingo valeu como a terceira conquista do bicampeão no Circuito de Barcelona-Catalunha; ele já havia vencido em 2016, na primeira corrida com a RBR, e em 2022. A equipe austríaca é a única a vencer em 2023, faturando as sete rodadas já disputadas até aqui.

Após largar da quarta colocação, Hamilton conquista seu segundo pódio neste ano, tendo faturado o primeiro ao chegar na segunda colocação no GP da Austrália. Para Russell, é a primeira vez entre os três primeiros colocados na atual temporada. O resultado é mais um aceno positivo ao "novo" carro da Mercedes. A equipe alemã trouxe seu primeiro grande pacote aerodinâmico no GP de Mônaco no domingo passado, prova que teve Hamilton em quarto lugar.

A Fórmula 1 retorna no dia 18 de junho, com o GP do Canadá, oitava etapa das 23 desta temporada. Verstappen soma 170 pontos no campeonato de pilotos, aumentando de 39 para 43 sua vantagem sobre o vice-líder, Sergio Pérez, colega do holandês na RBR. A equipe austríaca segue absoluta no Mundial de Construtores com 287 pontos, 135 a mais que a mais nova vice-líder, Mercedes. A octacampeã de construtores, que tinha um ponto a menos que a Aston Martin, agora está 18 pontos na frente da rival.