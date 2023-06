Jovem ciclista cai em curva e morre durante o Tour da Suíça

Uma tragédia abalou a elite do ciclismo mundial. O suíço Gino Mader caiu em uma curva de alta velocidade durante a etapa desta quinta-feira (15), do Tour da Suíça, e acabou falecendo. Ele tinha 26 anos e corria pela equipe do Barém, que disputa as principais voltas ciclísticas do mundo.

O acidente aconteceu em uma prova marcada por paisagens deslumbrantes, e montanhas altíssimas, que exigem força e resistência para serem escaladas, mas que depois colocam os ciclistas para descerem a mais de 100 quilômetros por hora, passando minutos sem precisar pedalar. Não existem imagens do acidente, mas sabe-se que ele ocorreu em um local de alta velocidade, mas onde os ciclistas conseguem pedalar.

Além dele, Magnus Sheffield, da Ineo, também se acidentou no local, e os organizadores afirmam que os dois se tocaram. Quando recebeu atendimento, Mader já estava sem batimentos cardíacos. O médico da prova informou que chegou a trazer o atleta de volta à vida, antes de ele ser levado a um hospital, onde veio a falecer, nesta sexta-feira, um dia depois.

O campeão mundial Remco Evenepoel criticou o trajeto da etapa, que previa essa descida final, depois de uma subida dura. "Ninguém pode ficar satisfeito com o fim da corrida após uma descida tão perigosa. Ouvi dizer que alguns caras caíram. Teria sido melhor se a chegada tivesse sido no alto", afirmou, antes de saber da gravidade do acidente.

"Sem palavras... somente refletir até que ponto vale o risco!", postou no Twitter o brasileiro Nico Sessler, que é profissional na Europa.

Mader ocupava o número 229 do ranking mundial da UCI. Ele foi segundo colocado em uma etapa da Volta da Espanha de 2021 e, este ano, teve como melhor resultado uma terceira posição no quarto dia da Paris-Nice.