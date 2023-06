Zagueiro Vitão tem contrato renovado até junho de 2024 com o Inter

Após a reapresentação do grupo, nesta quarta-feira (14), o Inter segue se preparando para o retorno das competições, a partir do dia 22, quando enfrenta o Coritiba, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (15), os jogadores tiveram uma sessão dupla de treinamentos, e, no domingo (18), terão mais uma, sob supervisão do preparador físico Flávio de Oliveira, visando recuperar o condicionamento físico do plantel, que vem demonstrando cansaço nas partidas do Colorado, principalmente no segundo tempo.

Focado em melhorar este aspecto, o treinador Mano Menezes recebeu a notícia de que o chileno Charles Aránguiz teve uma nova lesão constatada, desta vez, muscular, na coxa direita. Sem prazo para retorno e fora dos gramados há cerca de oito meses, por um problema no quadril e outro na panturrilha, o volante será reavaliado diariamente. A expectativa da comissão técnica, antes deste novo caso, era de que o atleta pudesse fazer sua reestreia com a camisa alvirrubra logo após a pausa para a Data Fifa.

Quem também não está fazendo parte desta "intertemporada" é o volante Johnny, que está servindo a seleção dos Estados Unidos, Carlos de Pena e Maurício também seguem fora, por hora, lesionados. O segundo deve voltar aos treinos com bola em breve, e pode estar à disposição contra o Coritiba. O zagueiro Vitão também marcou presença no gramado, mesmo saindo machucado contra o Vasco, no último domingo, o defensor não preocupa para a sequência da temporada.

LEIA TAMBÉM: Inter anuncia a contratação do atacante Enner Valencia



Ainda nesta quinta-feira, o defensor, que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, teve seu contrato renovado até junho de 2024. Em acordo com o estafe do atleta, o clube se aproveitou do recurso da Fifa, que permite a suspensão dos contratos de jogadores com clubes russos e ucranianos, devido a guerra vigente entre os dois países.