Inter anuncia a contratação do atacante Enner Valencia

A novela enfim acabou. No início da noite desta segunda-feira (12), a direção do Inter anunciou a contratação do atacante equatoriano Enner Valencia. Destaque do Fenerbahce, da Turquia, o jogador de 33 anos chega para reforçar o setor ofensivo colorado.

O pré-contrato estava assinado desde fevereiro, mas a direção aceitou não divulgar o novo reforço para evitar repercussões negativas no país em que ele atuava, pois a temporada estava em curso. Com a proximidade do anúncio, o departamento de marketing já começou a dar indícios de que Valencia seria oficializado, com postagens enigmáticas indicando que uma contratação estava por vir.

A vinda do atacante é vista como o reforço ideal para o time de Mano Menezes, já que nenhum jogador do elenco atual assumiu a posição. Com 33 gols na atual temporada, o equatoriano é um jogador de elite para o futebol brasileiro, e ganhou muito destaque na Copa do Mundo, no final de 2022, onde fez três gols em três jogos, na fase de grupos da competição.

Na Turquia, ele viveu seu momento mais goleador da carreira, sob o comando do português Jorge Jesus, velho conhecido do torcedor brasileiro. A passagem do camisa 13 pelo Fenerbahçe se encerrou neste domingo (11), com chave de ouro, devido a conquista da Copa da Turquia, em cima do Istanbul Basaksehir, pelo placar de 2 a 0.

No Inter, o salário do centroavante será o maior do elenco, na casa dos R$ 1,4 milhão. Como ele assinou um pré-contrato, não será pago nenhum valor aos turcos. Porém, a janela de transferências europeia só abre no dia 1 de julho, fazendo com que o atleta esteja indisponível para jogar até lá.

Convocado pela seleção do Equador para disputar os amistosos contra Bolívia e Costa Rica, nos dias 17 e 20 de junho, Valencia ainda receberá dez dias de férias após estes compromissos, e deve chegar em Porto Alegre apenas no fim do mês, para se juntar ao restante do grupo nos treinos.

A expectativa é de que ele estreie contra o Fluminense, fora de casa, no dia 9 de julho, caso não seja possível, a estreia deverá ocorrer no Beira-Rio, contra o Palmeiras, no dia 16.

Com a vitória conquistada sobre o Vasco, no domingo, o Inter vai para a data Fifa um pouco mais tranquilo, figurando na parte de cima da tabela do Brasileirão, na 10ª colocação, com 14 pontos.