Em jogo tenso, Inter bate o Vasco no Beira-Rio e respira no Brasileiro

Neste domingo (11), o Inter recebeu o Vasco, no Beira-Rio, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um jogo aberto entre duas equipes, que atravessam momentos delicados na temporada. Favorito para o confronto, o Colorado não decepcionou e saiu vitorioso, pelo placar de 2 a 1, com os três pontos, o time passa a ocupar a 10ª posição na tabela, com 14 pontos somados.



A equipe de Mano Menezes começou em cima, e logo aos três minutos de jogo, Rômulo abriu o placar, quando entrou livre dentro da grande área, em escanteio cobrado pela esquerda, e chapou para dentro do gol. A resposta dos visitantes veio aos 13, em jogada individual do jovem atacante Rayan, que arriscou de longe, com força, mas parou no goleiro John, que encaixou a bola com segurança.



Logo em seguida, aos 16, o Alvirrubro voltou a ampliar, aproveitando os espaços da desorganizada defesa dos cariocas. Em jogada pela direita, Luiz Adriano recebeu cruzamento e finalizou no canto, mas Léo Jardim fez grande defesa, no rebote, o camisa 9 encontrou Wanderson, na pequena área, que marcou o gol sem dificuldades.



O desconto no placar veio com Rayan, aos 29, o atacante vascaíno recebeu dentro da área, após uma parede bem feita de Alex Teixeira, e finalizou rasteiro no canto, sem chances para o goleiro. Seguindo o bom momento na partida, na reta final do primeiro tempo, aos 42, Rayan recebeu livre na entrada da área após uma jogada bem trabalhada na esquerda, e finalizou de primeira, mas sem direção, por cima da meta.



A primeira etapa terminou com o Vasco em alta, mais confiante após um começo desatento, e com o Inter mais afoito, claramente desconfortável após sofrer o gol.



Na segunda etapa, a primeira chance de perigo foi dos mandantes, aos 8 minutos, quando Pedro Henrique arriscou de fora da área com a canhota, e a bola passou rente a trave de Jardim. Mantendo o equilíbrio do confronto, Rayan foi quem protagonizou mais um lance de perigo, aos 13, finalizando uma bola na meia-lua, que passou rente ao travessão. A resposta colorada veio em um escanteio, cinco minutos depois, onde Nico Hernández subiu com liberdade para cabecear, mas errou o alvo.



LEIA TAMBÉM: Inter renova contrato com Lucca até 2025



Com o Alvirrubro melhor em campo, mas sem criar chances de perigo, foi o Gigante da Colina quem chegou, aos 37, com uma falta cobrada por Pumita, na cabeça de Erick Marcus, que cabeceou no travessão. Logo em seguida, Gabriel Pec finalizou na trave, e no rebote, livre e com o gol aberto, Lucas Piton não fez. John, com uma defesa de cinema, se recuperando no lance e se jogando na bola com os braços abertos, impediu o empate.



A partida terminou com vitória para o Colorado, com todos os gols marcados no primeiro tempo, em um jogo duríssimo, de grandes emoções. Com a pausa para a data FIFA, a equipe volta a campo no dia 22 de junho, contra o Coritiba, fora de casa.



Inter (2) John; Bustos, Vitão (Moledo), Nico Hernández, Renê; Rômulo, Campanharo (Matheus Dias), Alan Patrick; Pedro Henrique (Lucas Ramos), Luiz Adriano (Lucca), Wanderson (Jean Dias). Técnico: Mano Menezes.



Vasco (1) Léo Jardim; Pumita, Capasso (Robson Bambu), Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel (Erick Marcus), Matheus Carvalho, Marlon Gomes (Figueiredo), Jair; Alex Teixeira (Pedro Raul), Rayan (Gabriel Pec). Técnico: Maurício Barbieri.

Arbitragem: Edina Alves Batista