Inter renova contrato com Lucca até 2025

O Internacional ainda busca encontrar um acerto em seu setor ofensivo. Enquanto o técnico Mano Menezes vai quebrando a cabeça e mudando o setor com frequência, a diretoria resolveu se prevenir e anunciou neste sábado a renovação de contrato do jovem Lucca, de 19 anos, artilheiro da base e recém-promovido ao time principal.

"O Sport Club Internacional comunica a renovação de contrato com o atacante Lucca. O novo vínculo vai até dezembro de 2025. Artilheiro na categoria sub-20, foi promovido ao grupo principal no começo de 2023. Em 18 jogos, marcou um gol, participou de gols importantes na Libertadores deste ano e tem cada vez mais recebido oportunidades", anunciou o clube.



Nascido em Fortaleza, o garoto chegou ao clube ainda no sub-17, mas sofreu para mostrar suas qualidades por causa da pandemia de Covid-19. Mesmo com os jogos reduzidos em sua chegada, ele sempre se destacou quando esteve em campo e rapidamente foi subindo de categorias no clube, sendo considerado um joia para quando Alemão e Luiz Adriano não estiverem bem.



"Muito feliz, graças a Deus por essa oportunidade. É um clube que me acolheu desde cedo, quando cheguei no sub-17. Estou até hoje e feliz por renovar com esse grande clube mundial e vamos buscar evolução", celebrou Lucca.



O atacante tinha contrato até o meio do ano que vem e já vinha sofrendo assédio de outros clubes. Além de ampliar no vínculo por mais 18 meses, o Inter ainda deu um aumento ao jogador, além de aumentar a multa rescisória.