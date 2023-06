Inter x Vasco: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Neste domingo (11), Inter e Vasco se enfrentam em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h, no estádio Beira-Rio. As duas equipes passam por um momento delicado na competição, e se encontram na parte de baixo da tabela. Enquanto o Colorado ainda respira longe da zona de rebaixamento, em 13º lugar, com 11 pontos em 9 partidas, quatro a mais do que o Goiás, primeiro time dentro do Z-4, os cariocas se encontram aflitos, na 19ª posição, sem vencer há oito jogos.

O técnico Mano Menezes não poderá contar com os atletas Johnny, convocado pela seleção dos Estados Unidos, e Carlos De Pena, que sofreu uma lesão muscular, contra o Nacional, no meio de semana, e será desfalque por quatro semanas. O meia Maurício também segue fora, machucado.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Inter - John; Igor Gomes, Vitão, Nico Hernández (Mercado) e Renê; Rômulo, Campanharo e Alan Patrick; Pedro Henrique, Luiz Adriano e Wanderson. Técnico: Mano Menezes.

Vasco - Léo Jardim; Pumita, Capasso, Léo, Lucas Piton; Matheus Carvalho, Andrey, Jair, Gabriel Pec, Alex Teixeira (Erick Marcus); Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

Arbitragem: Edina Alves Batista, auxiliada por Neuza Inês Back e Leila Naiara Moreira da Cruz. No VAR, estará Igor Junio Benevenuto de Oliveira.

SERVIÇO INTER X VASCO

Local: Estádio Beira-Rio;

Horário: 16h;

Transmissão: RBS TV e Premiere;

INGRESSOS

Mundo Colorado As entradas estão disponíveis entre R$ 10,00 (sócio Academia do Povo) e R$ 160,00 (cadeira locada). Os associados precisam acessar o sitepara fazer o check-in. Para os não-sócios, os ingressos podem ser adquiridos até o dia do jogo de forma on-line, ao valor de R$ 100,00.