Com técnico interino, Brasil encara Guiné em amistoso

A seleção brasileira volta a campo, neste sábado (17), às 16h30min, para disputar o amistoso contra Guiné, no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, na Espanha. Este será o segundo compromisso da Canarinho após a trágica queda na Copa do Mundo do Catar, nas quartas de final, contra a Croácia, nos pênaltis, em dezembro do ano passado. Antes, a equipe enfrentou o Marrocos, e saiu derrotada pelo placar de 2 a 1.

O técnico da seleção segue sendo Ramon Menezes, apontado como interino, ele se mantém no cargo até que o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, aponte o novo comandante. Carlo Ancelotti, treinador italiano histórico, com passagem pelos maiores clubes da Europa, e que atualmente dirige o Real Madrid, é o principal alvo do cartola para assumir o cargo. O mandatário não descarta esperar pelo italiano até a metade de 2024, quando o contrato dele no clube espanhol se encerra. Perguntado sobre o assunto, Ancelotti afirma que pretende seguir em Madri e não planeja uma saída no momento.

Sem Neymar, principal referência técnica do time, que está se recuperando de lesão e ficou de fora da lista de convocados, Vinícius Jr. passa a ser o protagonista, com os holofotes da partida voltados para si. A camisa 10 do craque do PSG fica para o atacante do Real Madrid, que vestirá o número nas costas pela primeira vez.

Com alguns nomes do futebol brasileiro, como o meia Raphael Veiga, do Palmeiras, e o lateral Ayrton Lucas, do Flamengo, o grupo está treinando desde segunda-feira (15), e Ramon Menezes deve mandar o seguinte time para campo: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá (Veiga); Rodrygo, Richarlison e Vini Jr.

O meio-campista Joelinton, do Newcastle, da Inglaterra, é surpresa no onze inicial. Centroavante de origem, foi no clube inglês que ele mudou sua posição, e vem atuando como segundo volante. Destaque na temporada 2022/2023, que classificou o time para a próxima edição da Liga dos Campeões, o atleta foi chamado para defender as cores de seu país pela primeira vez na carreira.

Após o confronto contra Guiné, a Canarinho entra em campo novamente na terça-feira (22), contra a seleção do Senegal, às 16h, também em partida amistosa.