Presidente da CBF volta a citar Ancelotti como o "foco principal" para a seleção

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, esteve, nesta terça-feira (13), em um evento em Madri, onde voltou a citar o técnico Carlo Ancelotti como "foco principal" para assumir o comando da seleção brasileira. Ele concedeu entrevista em evento na federação espanhola, e também anunciou que o amistoso contra a Espanha, que irá ocorrer em março de 2024, no Estádio Santiago Bernabéu. O jogo é parte da campanha antirracismo em apoio a Vinícius Jr.

"Eu queria dizer o seguinte: temos ele como um dos melhores treinadores de futebol do mundo, sem discriminação aos demais. Não só por ser um vencedor em tudo o que tem se colocado, mas também, conforme a palavra de todos os atletas que jogam com ele, a pessoa ideal que gostariam de estar treinando e aprendendo com. É um grande gestor de grupo. Aqueles atletas que jogaram com ele têm saudades, o elegem como o melhor treinador da carreira. E aqueles novos, que ainda sonham crescer no futebol, gostariam ter um treinador como Ancelotti. Entendo que é um dos melhores treinadores do mundo e que gostaria de treinar uma das melhores seleções do mundo", disse o cartola.

Ele ainda revelou um contato que fez com o técnico italiano recentemente, para parabenizá-lo pela postura após os casos de racismo contra Vini Jr. Uma reunião entre os dois deve ocorrer nos próximos dias, para que o treinador dê um ultimato sobre a seleção brasileira. A tendência é de que o italiano opte por seguir no Real Madrid, mas o presidente da CBF ainda não desistiu de ideia de tê-lo no comando da seleção.