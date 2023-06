Grêmio tem jogo-treino com o Juventude, neste sábado, no CT Luiz Carvalho

O Grêmio se reapresentou, nesta quinta-feira (15), para retomar a rotina de treinos, e aproveitar a pausa para a Data Fifa, a primeira na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, para aprimorar o condicionamento físico de seus jogadores, que tiveram um desgaste notório no último mês, após a sequência de jogos decisivos da Copa do Brasil e dos duros confrontos pelo Brasileiro.

O técnico Renato Portaluppi, com um dia a mais de folga, retorna às atividades nesta sexta-feira (16). Além de focar no aspecto físico, a equipe também fará um jogo-treino, neste sábado, contra o Juventude, às 10h30min, no CT Luiz Carvalho.

A ideia é observar jogadores que não vem recebendo tantas oportunidades, e também analisar a condição de Ferreira, que está voltando de lesão e deve receber minutos. O camisa 10 do Tricolor sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda, contra o Ypiranga, no jogo da volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, no final de março, e está fora desde então.

Para o confronto, a equipe terá os desfalques de Carballo e Villasanti, convocados para as seleções de Uruguai e Paraguai, respectivamente. Eles voltam a estar à disposição para enfrentar o América-MG, no dia 22 de junho, em Belo Horizonte, pela 11ª rodada do Brasileiro. Vindo de uma dura derrota por 3 a 0 para o Flamengo, os comandados de Portaluppi buscam se recuperar no campeonato, e retomar a vaga no G-4. Atualmente, o Grêmio é o sexto colocado na tabela.