Grêmio tranquiliza a torcida após penhora da Arena

O Grêmio emitiu, nesta quarta-feira, uma nota referente à decisão da Justiça de São Paulo, que determinou a penhora da Arena, com o intuito de tranquilizar o torcedor, e esclarecer que o clube seguirá como mandante dos seus jogos no estádio. Existe uma cobrança dos bancos Banrisul, Santander e Banco do Brasil, de uma dívida no valor de R$ 226,39 milhões, pelo investimento de R$ 210 milhões feito para parte das obras do local.

O Tricolor reitera que não faz parte do processo, e cita “que tem direito de receber a Arena livre e desembaraçada de quaisquer ônus”. A nota também esclarece que a gestão Alberto Guerra acompanha o assunto de perto, e tem advogados designados para tratar especificamente do mesmo.

LEIA MAIS: Justiça determina penhora da Arena do Grêmio

A decisão da penhora é da juíza Adriana Cardoso dos Reis, que em junho de 2022, já havia ordenado o pagamento da dívida por parte dos gestores, a Arena Porto Alegrense, aos bancos envolvidos. Até o momento, apenas R$ 66 milhões foram pagos. Em nota oficial, também divulgada nesta quarta-feira, os gestores afirmam que irão recorrer no tribunal.

Devido a possibilidade de recurso, não há data estipulada para que ocorra o leilão. O Grêmio mantém o direito de uso do espaço até, pelo menos, 2032, quando se encerra o contrato estabelecido entre as partes, que deverá ser cumprido, independente de qualquer desdobramento do caso.

A direção gremista também segue trabalhando em busca de reforços para a equipe de Renato Portaluppi, e Juan Manuel Iturbe, meia-atacante paraguaio do Aris, da Grécia, tem uma proposta em sua mesa para atuar com a camisa celeste. As negociações estão em estágio final, e podem se concretizar nos próximos dias. O contrato do atleta se encerra no fim do mês, portanto, ele viria numa transferência sem custos.

Revelado pelo River Plate, o Iturbe é argentino de origem, mas tem nacionalidade paraguaia e já vestiu a camisa da seleção. Pelo clube grego, ele esteve presente em 66 partidas ao longo de duas temporadas, marcando cinco gols e anotando três assistências. Com uma carreira oscilante, o jogador viveu seu melhor momento na Roma, da Itália, entre as temporadas 2014/2015 e 2016/2017, onde se tornou peça importante da equipe, que figurava entre os melhores do Campeonato Italiano e frequentemente jogava a Liga dos Campeões, principal competição do continente.