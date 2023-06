Ângelo perde espaço para novato e vira reserva do Santos em momento crucial

A jovem promessa do Santos, Ângelo, virou reserva, perdendo espaço para outro novato. O Menino da Vila vive fase ruim em momento crucial: a proximidade da janela internacional de transferências, em julho. O Peixe e os representantes do jogador desejam a saída para um clube da Europa, mas o atacante de 18 anos não tem jogado bem, e a busca de clubes estrangeiros esfriou.

O trunfo de Ângelo é o acordo recente com o renomado empresário Giuliano Bertolucci. O agente tem trânsito com diversos times da Europa, porém, o desempenho do garoto pesa contra. Ainda neste ano, ele recebeu propostas de Flamengo e Nottingham Forest (ING) no começo do ano.

A proposta do Rubro-Negro foi alta e agradou a direção, mas o atleta optou por permanecer no clube, dando indícios de que não deseja a transferência para outro time do País. Nas últimas semanas, houveram sondagens do futebol italiano, mas nenhuma proposta concreta.

Ângelo fez dois gols consecutivos contra Cruzeiro e Bahia, em maio, mas voltou a oscilar, algo normal para um jovem da sua idade. Porém, o camisa 11 perdeu espaço para Mendoza, que estava no departamento médico, e tem estado atrás na concorrência de Weslley Patati, de 19 anos, também promovido ao elenco profissional, sendo cria da base mais famosa do Brasil.

Reserva nos últimos três jogos, contra o Newell's, ele teve menos tempo que Patati em campo. A promessa santista deve ficar no banco de reservas outra vez contra o Coritiba neste sábado, no Couto Pereira, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.