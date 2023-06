Inter e Grêmio enfrentam Vasco e Flamengo pelo Brasileirão

Depois do empate em 1 a 1 com o Nacional do Uruguai pela Libertadores da América, o Inter volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro e tenta melhorar sua posição na tabela. O Colorado está apenas quatro pontos do primeiro time da zona de rebaixamento - o Goiás que possui sete pontos. Pela 10ª rodada, o Inter enfrenta o Vasco, neste domingo, às 16h, no Beira-Rio. A equipe treinada por Mano Menezes ocupa a 13ª colocação, com 11 pontos, e o time carioca é o penúltimo colocado no Brasileirão, com apenas seis pontos.

LEIA MAIS: Seleção brasileira vai vestir preto na Espanha em protesto contra o racismo



Mano tem uma dúvida para a partida contra os cariocas. O meia Carlos De Pena passará por avaliação médica. Ele apresentou um problema na coxa direita durante o empate com os uruguauios e tem presença incerta para o jogo contra os cariocas no final de semana. De Pena jogou até os 30 minutos do segundo tempo, quando acabou sendo substituído por Campanharo. No final da partida, o jogador uruguaio afirmou que sentiu um desconforto na perna direita. Caso ele não possa atuar, Mano terá que escolher entre Campanharo ou Wanderson.

Quarto colocado no Brasileirão com 17 pontos, o Grêmio enfrenta o Flamengo no domingo, às 18h30mim, no Maracanã. O time carioca ocupa a quinta colocação, com 16 pontos. A equipe treinada por Renato Portaluppi deseja se consolidar no G-4 e tenta se aproximar da liderança da competição. Nesta quinta-feira, Portaluppi comandou um treino técnico e tático, onde dividiu a o grupo em três times, que se enfrentaram. A novidade foi a presença de Ferreira, que voltou aos gramados depois de recuperar da lesão. O atacante realizou um trabalho de corrida.

Antes da viagem ao Rio de Janeiro, o Grêmio realiza um treinamento marcado nesta sexta-feira, às 10h, com portões fechados para a imprensa. No sábado pela manhã, o Tricolor embarca para o Rio de Janeiro, onde à tarde fará a última atividade, no estádio das Laranjeiras, antes do confronto contra o Rubro-Negro.