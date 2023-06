Pressionado, Odair esboça Santos para enfrentar o Coritiba

Folhapress

O Santos encerrou na manhã desta sexta-feira (9) a preparação para enfrentar o Coritiba neste sábado (10), às 16h, no Couto Pereira, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Odair Hellmann promoveu mudanças na escalação.LEIA MAIS: Suárez descarta ida para o time de Messi: 'Estou feliz no Grêmio e tenho contrato'O Santos terá os retornos de Joaquim (suspenso) e Gabriel Inocêncio (não inscrito) na Copa Sul-Americana. Luiz Felipe e Lucas Pires deixam a equipe. Odair buscou ajustes táticos na quinta e na sexta e optou por não fazer muitas mexidas. O clube não vence há sete jogos e foi eliminado da Copa do Brasil e Sul-Americana.A provável escalação tem: João Paulo, Nathan, Joaquim, Messias e Gabriel Inocêncio; Alison, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Soteldo e Marcos Leonardo. A partida em Curitiba é chave para Odair Hellmann. O treinador está pressionado no comando e foi cobrado pela diretoria para fazer o time reagir.