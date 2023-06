Nos pênaltis, Inter perde para o América-MG e está eliminado da Copa do Brasilaltis e está fora da Copa do Brasil

O Inter até tentou. Saiu na frente, marcou três gols na primeira etapa, mas acabou sofrendo um no segundo tempo e precisou das penalidades para decidir a vaga às quartas de final da Copa do Brasil. Diante do fraco América-MG, nesta quarta-feira (31), o Colorado perdeu por 5 a 4, após uma cobrança desperdiçada por Carlos De Pena, que deu dois toques na bola e anulou a batida. Eliminado do torneio, após ter vencido a partida por 3 a 1, resta ao time de Mano Menezes a disputa da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro.

O Colorado começou pilhado, ocupando o campo de ataque e sendo muito combativo para recuperar a bola o quanto antes. Com dificuldade para criar pelo chão, a equipe abriu o placar pelo alto, quando De Pena cobrou uma falta pelo lado esquerdo dentro da área, na cabeça do zagueiro Nico Hernández, que testou para o fundo da rede.

A partida seguiu nos mesmos moldes, e com um lance que parecia o replay do primeiro gol, o Alvirrubro voltou a ampliar. De Pena cobrou outra falta pela esquerda, e Igor Gomes entrou de carrinho próximo a pequena área para empatar o confronto no placar agregado.

Com o Coelho atordoado, a confiança dos mandantes disparou, e a postura da equipe passou a ser mais reativa, sabendo que os espaços iriam aparecer. O América ainda conseguiu criar uma jogada de perigo, aos 41 minutos, com Danilo Avelar levantando a bola na área para Aloísio subir livre e cabecear. Porém, o centroavante não fez o movimento da maneira que queria e acabou mandando a bola na direção do goleiro John, que apenas encaixou.

Seguindo o bom momento, aos 47 minutos da primeira etapa, o Inter fez uma jogada trabalhada, Wanderson entrou por trás da defesa em uma bola lançada pelo alto, e escorou para trás, onde Lucca se projetava para finalizar. O centroavante então foi derrubado dentro da área, mas em um primeiro momento nada foi marcado pela arbitragem. Foi com a chamada do VAR, que Luiz Flávio de Oliveira assinalou o pênalti. Pedro Henrique foi para a cobrança, deslocou Mateus Pasinato e fez o terceiro gol do time, tomando a frente no placar agregado e assegurando a vantagem para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o América-MG se lançou ao ataque, precisando de um gol para levar a disputa para os pênaltis, e o Colorado se postou dentro de seu campo, esperando para sair no contra-ataque. Uma cobrança de falta dos visitantes, aos sete minutos, pela direita, levantada na área, assustou a defesa, e obrigou o goleiro John a intervir com uma bela ponte. Apenas um minuto depois veio a resposta, quando Wanderson escapou sozinho do meio campo até a cara do gol, costurando a defesa, e parando na defesa imprescindível de Pasinato para manter seu time vivo na eliminatória.

Seguro atrás e aproveitando os espaços, aos 14 minutos, mais um contra-ataque da equipe de Mano levou perigo, dessa vez Alemão escapou pelo meio, pifou Jean Dias na direita, e o ponta cruzou para Renê que entrava livre do outro lado. O lateral, na pequena área, isolou a bola por cima da goleira, em um lance inacreditável.

Porém, com a reta final se aproximando, a pressão do América se intensificou , e aos 31 minutos, com uma boa jogada no lado direito, Marcinho cruzou na área, onde Juninho, capitão da equipe, apareceu livre dentro da área, cabeceou forte e venceu John, empatando o duelo no agregado.

Após o gol, o jogo ficou aberto, mas ambas as equipes não criaram novas chances de perigo, com o cansaço claramente levando o melhor de cada um. Com toda a tensão acumulada, o confronto foi para a decisão por pênaltis, com o América saindo vitorioso e indo para as quartas de final.



Inter 3 (4) John; Igor Gomes (Vitão), Rodrigo Moledo, Nico Hernández e Renê; Campanharo, Johnny (Matheus Dias) e Carlos de Pena; Pedro Henrique (Jean Dias), Lucca (Alemão) e Wanderson (Estevão). Técnico: Mano Menezes.

América-MG 1 (5) Mateus Pasinato; Marcinho, Iago Maidana, Wanderson e Danilo Avelar; Lucas Kal (Varanda), Egea (Martinez) e Juninho; Everaldo (Mikael), Aloísio (Wellington Paulista) e Felipe Azevedo (Mastriani). Técnico: Vagner Mancini.

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP).