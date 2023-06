Destaque mundial, Thiago Wild segue sem em débito com a Justiça brasileira

Apesar de ter entrado para a história do tênis brasileiro na última terça-feira (30) com a vitória na primeira rodada de Roland Garros, Thiago Wild segue sem responder ao processo de violência doméstica contra a ex-mulher, Thayana Lima. O tenista não foi encontrado pela Justiça brasileira para ser intimado para o processo em nenhum dos endereços informados até o momento.

Sendo tenista profissional, Wild costuma passar cerca de uma semana em cada cidade em que disputa torneios pelo mundo. Apesar disso, ele informou três endereços diferentes no Rio de Janeiro como residência e não foi encontrado para ser intimado. Por causa da gravidade das acusações do caso, Wild precisa ser intimado pessoalmente. Uma saída que pode ser encontrada pela Justiça brasileira é intimar o tenista através de seus advogados de defesa.

Na coletiva após a vitória sobre o russo Daniil Medvedev, em Roland Garros, Wild foi questionado sobre o processo contra a ex-mulher e se negou a comentar sobre o assunto. "Não acho que seja um assunto que devamos falar aqui. Acho que é uma pergunta que você não deveria fazer a ninguém. Não acho que cabe a você decidir se é o lugar para falar sobre isso ou não", disse o tenista.

Thayane Lima veio a público em 2021 para relatar diversos episódios de um relacionamento abusivo que viveu com Wild. Na época, já separada do atleta, ela relatou ter que passar por tratamento psicológico. Após o relato da ex-mulher, a polícia do estado do Rio de Janeiro passou a investigar o tenista por violência psicológica, injúria e lesão corporal.

Em outubro de 2021, Wild foi indiciado pelos crimes pelas autoridades e o Ministério Público denunciou o atleta. Desde então, já em 2022, os tribunais não conseguem encontrar Thiago Wild nos endereços fornecidos como moradia e o processo segue parado.

O brasileiro vai enfrentar na segunda fase de Roland Garros o argentino Guido Pella. Após surpreender e eliminar o número 2 do ranking da ATP, o paranaense terá como adversário o tenista que superou uma séria lesão no joelho direito. A partida ocorre na manhã desta quinta-feira (1), às 8h30min.