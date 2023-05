Técnico do Napoli anuncia saída do clube dois dias após tatuar escudo no braço

A passagem de Luciano Spalletti pelo Napoli chegará ao fim após uma temporada histórica. O comandante napolitano anunciou, nesta segunda-feira (29), durante premiação no Museu do Futebol de Coverciano, em Florença, que irá deixar o clube italiano após o final da temporada. A notícia não foi vista como uma surpresa, afinal, ela vem um dia após Aurelio De Laurentiis, presidente do clube, indicar a saída do treinador.

A decisão é de Spalletti. Ele avisou que deseja ter um ano sabático, após a conquista do Campeonato Italiano. A despedida será no próximo domingo, contra a Sampdoria, no Estádio Diego Armando Maradona. A partida será disputada às 13h30min.

"Às vezes encerramos uma relação por amarmos demais. Agora eu não estou pronto para dar a Nápoles tudo que a cidade merece. Preciso descansar. Sinto-me cansado. Preciso me desconectar por um momento. Não treinarei o Napoli ou nenhum outro time. Ficarei fora por um ano", disse o mandante. A temporada 2022/23 está marcada na pele, ele fez a primeira tatuagem de sua vida, com desenho do escudo do Napoli e símbolo representando o terceiro título italiano do clube - o primeiro em 33 anos.

LEIA TAMBÉM: Josef Newgarden vence 500 Milhas de Indianápolis em corrida marcada por acidentes

Deixar o clube como ídolo, sabendo reconhecer que este é o momento certo de parar e entendendo que a sua saúde mental deve ser priorizada, tanto para o seu bem quanto para o do clube, é um ato nobre de Spaletti, que sai pela porta da frente, com uma taça histórica conquistada. Essa é a sua maior conquista. Os títulos da Copa Itália em 2006/07 e 2007/08, pela Roma, eram os destaques da carreira. Ele já comandou oito times no país.