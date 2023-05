Josef Newgarden vence 500 Milhas de Indianápolis em corrida marcada por acidentes

Em uma corrida marcada por diversos acidentes, o piloto norte-americano Josef Newgarden foi o vencedor da tradicional 500 Milhas de Indianápolis, prova mais emblemática da Fórmula Indy, nos Estados Unidos, neste domingo (28). Hélio Castroneves foi o melhor brasileiro na disputa, com o 15º lugar.

Foi o primeiro triunfo de Newgarden na famosa prova da categoria. E foi conquistada no sufoco porque o americano ultrapassou o sueco Marcus Ericsson, ex-Fórmula 1, na última volta. Ericsson, que liderava a corrida, buscava a segunda vitória consecutiva nas 500 Milhas, disputada na cidade de Speedway.

O também norte-americano Santino Ferrucci chegou em terceiro, seguido de perto pelo espanhol Alex Palou e pelo também americano Alexander Rossi, que fechou o Top 5 da corrida.

A disputa foi marcada por acidentes e bandeiras amarelas e vermelhas. O mais impactante aconteceu na volta 187, já próximo ao fim da prova. O sueco Felix Rosenqvist perdeu o controle do carro e rodou no meio da pista. O norte-americano Kyle Kirkwood, que seguia Rosenqvist, não conseguiu desviar e acabou se chocando com o sueco.

O encontro dos dois carros fez com que uma das roda de Rosenqvist se soltasse e voasse em direção a arquibancada do circuito. Após o choque, ambos os veículos bateram no muro e o monoposto de Kirkwood capotou.

Por sorte, o pneu não atingiu nenhum espectador presente e voou para fora do estádio, caindo no estacionamento e atingindo um carro no processo. Ambos os pilotos saíram do incidente sem ferimentos.

A prova chegou a ser paralisada por uma bandeira vermelha na sequência, mas seguiu em frente. Em um final caótico, com direito a mais duas bandeiras vermelhas no fim da prova, Newgarden se sagrou vencedor da Indy 500.

Hélio Castroneves e Tony Kanaan, que fazia sua despedida de Indianápolis, terminaram em décimo quinto e décimo sexto, respectivamente.