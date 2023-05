Thiago Wild surpreende e derrota número dois do mundo em Roland Garros

Folhapress

Thiago Seyboth Wild, 23 anos, estabeleceu uma enorme zebra na primeira rodada de Roland Garros. Na manhã francesa desta terça-feira (30), o brasileiro derrotou o russo Daniil Medvedev, 27, cabeça de chave número dois do Grand Slam parisiense.Em quatro horas e 15 minutos, o 172º colocado do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) prevaleceu sobre o 2º do mundo. Ao fim da batalha, o placar apontava 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (7/5), 6/4 (6/8), 2/6, 6/3 e 6/4.