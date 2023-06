Oferta milionária faz Benzema balançar e acende alerta no Real Madrid

Folhapress

O centroavante francês Karim Benzema cogita deixar o Real Madrid após receber oferta milionária do mundo árabe. O governo da Arábia Saudita fez uma proposta de 200 milhões de euros (R$ 1,082 bilhão) por ano para o camisa 9.LEIA TAMBÉM: Globo assina acordo de exclusividade e tira seleção brasileira de concorrentes da internetO país deseja sediar a Copa do Mundo de 2030, junto com a Turquia e a Grécia, e está investindo para isso. A ideia é que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Benzema sejam os embaixadores da candidatura dos sauditas. O português já joga no país, no Al-Nassr, e o Governo deseja que os outros dois venham atuar na Arábia também.A estratégia é semelhante à que foi feita pelo Catar, que contratou Xavi, Zidane e Beckham, para vencer como sede do Mundial de 2022. O jogador do Real Madrid teve seu contrato renovado até junho de 2024, quando Endrick chega à Espanha para reforçar o time.