Com o apoio da torcida, Inter mira na virada na Copa do Brasil

Após um momento extremamente conturbado, o Inter parece estar começando a se encontrar na temporada. Com a manutenção de Mano Menezes depois da derrota por 3 a 1 no clássico Grenal, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado engatou duas vitórias - uma pela Libertadores, diante do Metropolitanos-VEN, e outra sobre o Bahia, pelo Nacional. Agora, o alvirrubro foca em conseguir uma vitória heroica nesta quarta-feira (31), contra o América-MG, revertendo o cenário negativo, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro confronto entre as equipes terminou em 2 a 0 para os mineiros, que estão confiantes na classificação em Porto Alegre.

A vitória no domingo marcou a primeira partida sem sofrer gols, após ter sido vazado sete vezes consecutivas. Recuperar a confiança no setor defensivo é crucial para o grupo, que irá depender muito da sua solidez para conseguir atacar o América em busca da virada. A boa notícia para o torcedor é que John, emprestado pelo Santos, assumiu a titularidade de baixo das traves e vem fazendo ótimas partidas. Outra boa notícia foi a participação de Vitão no treino desta segunda. Com isso, ele deve ficar à disposição, recuperado de lesão.

Nesta segunda, o atacante Luiz Adriano recebeu alta do hospital, foi liberado do treino e ficou em casa repousando. Dessa forma, o camisa 9 é dúvida para o duelo com o Coelho. Ele deixou o gramado inconsciente após um choque de cabeça na partida com o Bahia.

Eliminações precoces, contra equipes consideradas mais fracas, em competições de mata-mata, vem sendo recorrentes para o clube nos últimos anos. Na última edição da Copa do Brasil, a queda contra o Globo-RN, no ano passado, foi um baque muito grande no planejamento esportivo, além de perder o dinheiro das premiações por passar de fase, algo importante no planejamento traçado pela direção no começo de cada temporada.

O Colorado já não é mais considerado o favorito para passar de fase, como era quando foi feito o sorteio, e a desvantagem de dois gols no marcador será difícil de reverter. Para piorar a situação, o time vai a campo sem o seu melhor jogador na temporada: Alan Patrick, o camisa 10 e capitão, foi expulso no jogo da ida e será um desfalque de peso.

De olho no confronto, que será nesta quarta-feira, às 21h30min, o grupo realizou a primeira atividade da semana nesta segunda, no CT Parque Gigante. O treino foi dividido em duas partes, com os titulares do jogo de domingo fazendo reforço na academia. Nesta terça-feira (30), o Inter encerra a preparação para o duelo e passa a contar com o apoio do seu torcedor, no Beira-Rio, para buscar a virada. Nas arquibancadas, a direção projeta 40 mil colorados, já que o sócio tem acesso livre, apenas realizando o check-in.