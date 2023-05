Eleito craque do Campeonato Francês, Mbappé diz que fica no PSG

Mbappé marcou presença em um evento neste domingo (28), quando recebeu a premiação de melhor jogador do Campeonato Francês desta temporada. Perguntado sobre seu futuro no Paris Saint-Germain (PSG), Mbappé foi curto e direto na resposta, cravando que permanecerá no clube para a próxima temporada. O atacante também se disse feliz por deixar seu nome na história do campeonato de seu país.



TEMPORADA E CONTRATO



Com 40 gols em 42 jogos pelo PSG na temporada, Mbappé fechou o ciclo 2022/2023 como o artilheiro da equipe. Destes tentos, 28 foram marcados no Campeonato Francês, onde ele também liderou a tabela de artilharia.



O atual contrato do atacante com a equipe vai até junho de 2025, mas a imprensa europeia voltou a especular que ele pode deixar o clube em breve para jogar no Real Madrid. Ao longo da última pré-temporada, a novela por uma renovação do contrato de Mbappé se estendeu até que ele acabar aceitando a proposta do PSG e deixar a possibilidade de uma transferência para o Real em segundo plano.