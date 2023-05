Inter vence o Bahia por 2 a 0 e encerra sequência de derrotas no Brasileiro

As boas atuações ainda não apareceram, mas as vitórias estão surgindo no Inter. Depois de vencer pela Libertadores no meio da semana, o Colorado voltou a somar três pontos pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo (28), o time de Mano Menezes bateu o Bahia por 2 a 0, encerrou a sequência de quatro derrotas na competição e se distanciou da zona de rebaixamento. O clima ficou ainda melhor, já que na quarta-feira (31), a equipe precisa reverter o 2 a 0 sofrido no jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, diante do América-MG. Para isso, a direção fez uma promoção para os associados.



Pouco mais de 19 mil colorados apoiaram o time para a vitória. Além do goleiro John, novo titular da posição, que foi imprescindível com defesas importantíssimas, o volante Johnny ajudou no meio-campo, marcou um gol e participou do segundo, quando Wanderson definiu o placar já nos acréscimos. A decepção foi Alemão, que mais uma vez ficou abaixo do esperado. Com dificuldades para dominar a bola e jogar de costas, ele participou pouco e foi substituído no intervalo.

LEIA AINDA: Sob chuva, Verstappen vence em Mônaco de ponta a ponta



O Inter mantinha uma postura recuada, enquanto o tricolor baiano buscava o ataque. Aos 18 minutos, Everaldo cabeceou fraco no canto e John fez bela defesa. O jogo teve muitas faltas de ambos os times e alguns lances polêmicos, como uma dividida de Alemão com o goleiro Marcos.



O segundo tempo não poderia começar melhor. Logo aos três minutos, Pedro Henrique cabeceou para dentro da área, Johnny saiu da marcação e bateu de voleio para abrir o placar. Com a vantagem no marcador, o Bahia obrigou avançar suas linhas. Aos 34, após cabeçada de Everaldo, John fez uma grande defesa. Em seguida, Thaciiano perdeu um gol inacreditável. O Inter mantinha uma, enquanto obuscava o ataque. Aos 18 minutos, Everaldo cabeceou fraco no canto e John fez bela defesa. O jogo teve muitas faltas de ambos os times e alguns lances polêmicos, como uma dividida de Alemão com o goleiro Marcos.O segundo tempo não poderia começar melhor., Pedro Henrique cabeceou para dentro da área,. Com a vantagem no marcador, o Bahia obrigou avançar suas linhas. Aos 34, após cabeçada de Everaldo, John fez uma grande defesa. Em seguida,

O visitante seguiu pressionando, enquanto o Colorado tentava segurar o resultado. Só que aos 53 minutos, ao apagar das luzes, Johnny chutou de fora da área, a bola rebateu nas costas do zagueiro do Bahia e caiu no pé de Wanderson, que estava dentro da área. Ele bateu cruzado e deu números finais ao confronto.



Inter 2 John; Rômulo (Igor Gomes), Moledo, Nico Hernandes e Thauan Lara (Renê); Campanharo, Johnny e De Pena; Alan Patrick, Pedro Henrique (Luiz Adriano) (Lucca) e Alemão (Wanderson). Técnico: Mano Menezes.



Bahia 0 Marcos Felipe; Kanu, David Duarte (Ademir), Vitor Hugo e Jacaré; Rezende, Thaciano e Chávez (Rian), Cauly, Biel e Everaldo (Mingotti). Técnico: Renato Paiva.



Arbitragem – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).