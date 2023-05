Inter sofre, mas vence o Metropolitanos pela Libertadores

O Inter finalmente voltou a vencer. Nesta quinta-feira (25), o Colorado encontrou dificuldades, mas conseguiu superar o Metropolitanos pelo placar de 2 a 1, na Venezuela, pela 4ª rodada do do Grupo B, da Libertadores da América. Os comandados de Mano Menezes começaram bem, se impondo no campo de ataque, buscando ter mais a bola. Porém, encurralar o oponente em seu próprio campo e ser propositivo não é característico da equipe do treinador. Com o triunfo, a equipe, além de assumir a liderança do Grupo B, com oito pontos, encerra um jejum de seis partidas sem vitória.

No primeiro tempo, o Colorado, mesmo sem sofrer sustos, só chegou com perigo em situações específicas, com roubadas de bola na saída dos venezuelanos, que deixavam a defesa exposta. Foi assim, aos sete minutos, quando Alan Patrick desarmou o adversário e teve espaço para conduzir, deixando Wanderson na cara do gol. O atacante não conseguiu finalizar como queria, pois o goleiro fechou bem o ângulo.

O Inter continuou em cima e, aos 13 minutos, Pedro Henrique fez valer sua velocidade, se infiltrando na área e sendo derrubado por Andrés Ferro. O juiz marcou pênalti e Alan Patrick converteu, com uma batida segura, no canto à meia altura.

Aos 30, o Colorado voltou a ampliar: Campanharo roubou uma bola próximo ao meio de campo, que desestabilizou o oponente. Alan Patrick recebeu livre na intermediária, arrancou em direção ao gol e encontrou um belo passe por trás da zaga, deixando Luiz Adriano livre para finalizar, ir às redes e encerrar o jejum de 13 jogos sem marcar gols.

Já a etapa complementar foi completamente diferente. Carlos de Pena voltou no lugar do lesionado Campanharo, e o Inter deixou de ser combativo no meio. Logo aos cinco minutos, Vargas finalizou da entrada da área, a bola desviou e morreu no fundo da meta do goleiro John, que pouco pôde fazer para evitar o desconto no placar.

Com 2 a 1 no marcador, se esperava que o Inter tivesse mais paciência, mas o time entrou na pilha e o jogo ficou dramático, com as duas equipes deixando espaços na defesa. Dois minutos após o gol, De Pena recebeu de Alan Patrick e finalizou com perigo rente à trave.

O Metropolitanos, que não criou nenhuma jogada de perigo nos primeiros 45 minutos, começou a atacar com coragem. Aos 27, John operou um milagre, salvando o time de Mano, que estava perdido na casamata.

Desorganizado e sendo dominado por um time inferior, o Colorado pensou que teria um pouco de sossego aos 39 minutos, quando Sequera deu uma entrada criminosa em Baralhas, e acabou expulso. Mas, nos acréscimos, os mandantes escaparam em direção ao gol, e Nico Hernández interrompeu o ataque com uma falta clara e antidesportiva, recebendo vermelho direto. A infração foi perto da área, e a cobrança de Angelo Luceno tirou tinta da trave de John.

Mesmo sem convencer, o apito final e o placar de 2 a 1 para o Clube do Povo determinaram a liderança do Grupo B e traz um novo ânimo para o time que volta a campo já no domingo (28), diante do Bahia, pelo Brasileirão, no Beira-Rio.

Metropolitanos-VEN 1 Schiavone; Jerry Vargas, Ferro, Moreno e Cova (Marchán); Laszo (Sequera), Larotonda e Cermeño (Bareiro); Gómez (Lucena), Ortiz e Freddy Vargas (Antón). Técnico: José María Morr.



Inter 2 John; Rômulo, Rodrigo Moledo, Nico Hernández e Thauan Lara; Johnny (Baralhas) e Campanharo (De Pena); Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson (Matheus Dias); Luiz Adriano (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Nicolas Lamolina (ARG).