Lula volta a repudiar ataques racistas a Vini Júnior, na Espanha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a repudiar os ataques racistas contra o brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, em jogo do Campeonato Espanhol, no último domingo, contra o Valencia. "Não toleraremos racismo nem contra brasileiros, nem contra africanos no Brasil. Por isso, repudiamos com veemência os ataques racistas que o jogador Vinícius Júnior e tantos outros atletas vêm sofrendo reiteradamente", afirmou o mandatário. A fala de Lula se deu durante um almoço no Palácio do Itamaraty, nesta quinta-feira (25), por ocasião do Dia da África.

Apenas nesta temporada, já foram dez ocasiões em que o atleta foi descriminado pelas torcidas rivais. No domingo (21), no segundo tempo, Vini identificou e confrontou um torcedor racista, que o chamou de "macaco", que estava na arquibancada inferior, neste momento, o jogo ficou paralisado por cerca de oito minutos pelo juiz.

O presidente Lula estava no Japão no dia do ocorrido, participando da cúpula do G-7, e abriu sua entrevista comentando o fato. O governo emitiu nota, pedindo explicações da embaixadora da Espanha no Brasil e também, em articulação com o governo espanhol, acionou o Ministério Público do país europeu para que investigue o caso.