Direção mantém Mano Menezes no comando do Inter

Após derrota por 3 a 1 no Grenal 439, o Inter busca gerir a crise criada no estádio Beira-Rio. No fim da tarde de segunda-feira (22), os dirigentes decidiram pela permanência do técnico Mano Menezes e anunciaram a saída do diretor executivo William Thomas e do coordenador técnico Sandro Orlandelli. O objetivo é reconstruir o trabalho de Mano no clube e buscar resultados nas próximas partidas. O grupo de jogadores treinou com portões fechados nesta segunda no CT Parque Gigante. Mano comandou o treinamento com foco na partida contra o Metropolitanos, da Venezuela, na próxima quinta-feira (25), pela Copa Libertadores da América.

Apesar de ter tido uma apresentação mediana no Grenal, o resultado no confronto representou o sexto jogo sem vitória e a quinta derrota seguida do Colorado, que tenta recuperar o futebol jogado em 2022. Os atletas estão ao lado de Mano e acreditam que o trabalho do treinador não é o principal motivo para os problemas da equipe. Eles mantêm o pacto feito antes do clássico e jogarão para recuperar o desempenho apresentado na reta final de 2022.

O grande ponto de comparação foi a campanha colorada realizada no último Brasileirão, quando Mano fez o Inter ser um dos times mais temidos do Brasil, com 25 vitórias, 20 empates e apenas cinco derrotas, além de uma goleada sobre o Palmeiras na última rodada da competição. No período, o Colorado marcou 81 gols e sofreu apenas 38. Agora, em 2023, o Inter vive uma sequência de resultados negativos e tomou 11 gols nas últimas cinco partidas, tendo marcado apenas uma vez. Para piorar o cenário, o time está na 14ª posição do Brasileiro com sete pontos.

A grande discussão do momento tem relação com o futuro do clube, que atualmente joga Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, e quer manter certa estabilidade para disputar as competições em alto nível. Além disso, há poucas opções de técnicos no mercado e a direção não possui convicção nos nomes prospectados. O interesse é melhorar o trabalho realizado e evitar o aumento da crise interna.

Se a situação de Mano ficar insustentável, há o nome de Rogério Ceni, que fez um bom trabalho no Fortaleza, mas foi bastante questionado no São Paulo e no Flamengo. Além do ex-goleiro, Jorginho, Ricardo Gareca e Hernán Crespo são especulados, mas não há mais informações sobre esses treinadores. No momento, Mano é o comandante do Inter, que tem um importante duelo nessa quinta-feira, às 21h, contra o Metropolitanos, na Venezuela.