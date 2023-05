Ancelotti discute com jornalista que negou racismo a Vini Jr. em coletiva

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti discutiu com um jornalista que negou racismo da torcida do Valencia a Vinícius Júnior. Durante a coletiva, um repórter afirmou que a torcida não gritou mono (macaco) para ao atacante brasileiro, e sim tonto. "O Mestalla [estádio] não disse mono em nenhum momento, disse tonto", afirmou.

Ancelotti responde e questiona então o motivo de o árbitro ter paralisado o jogo. "Pararam a partida por que a torcida gritava tonto? Não", disse o treinador. "Parou a partida porque o jogador queria sair [de campo], imagino eu", alegou o repórter.

Ancelotti insiste e diz que o jogo foi paralisado porque havia sido aberto o protocolo de racismo. O repórter ainda acusa o treinador de fazer uma afirmação 'muito grave' à torcida do Valencia. "Gostaria então que você se justificasse", complementa.

"O árbitro parou a partida para abrir um protocolo de racismo. Se o estádio grita tonto, não abre o protocolo", finaliza Ancelotti.

EPISÓDIO DE RACISMO

Aos 15 minutos do segundo tempo, torcedores lançaram outra bola em campo, e Cömert chutou na direção do brasileiro, que acabou sofrendo uma falta no momento em que estava preparando uma jogada de ataque.

Ao levantar e se direcionar para a lateral do campo, alguns torcedores do Valencia gritaram 'Mono' (macaco) contra o brasileiro. Vini Jr. discutiu rapidamente com alguns torcedores, mas a partida continuou.

Cerca de 10 minutos depois, o jogo foi paralisado, visto que os torcedores do Valencia voltaram a repetir o gesto. O locutor do estádio pediu para que os gritos fossem encerrados sob ameaça do jogo ser suspenso.

Logo depois, o brasileiro identificou o torcedor que cometeu o ato racista e ao tirar satisfação foi insultado por outros torcedores presentes. Já nos acréscimos, jogadores do Valencia e do Real Madrid trocaram empurrões após Vini Jr. ser chamado de macaco pelo goleiro rival e receber um mata-leão de Hugo Duro.

Na reação, o brasileiro atingiu o rosto do goleiro Mamardashvili e acabou expulso.