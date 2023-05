Em disputa por Maracanã, Vasco melhora diálogo com Flamengo e se afasta do Fluminense

A batalha pelo Maracanã está longe de ter uma trégua, mas ao menos o Vasco decidiu dar um passo à frente na direção de um diálogo com o Flamengo, permissionário do estádio, situação totalmente contrária a que vive com o Fluminense, o interveniente anuente no Termo de Permissão de Uso (TPU) que foi renovado automaticamente pela sétima vez pelo governo do Rio de Janeiro.



O Vasco anunciou um acordo com o Flamengo para que os dois clássicos entre as equipes neste Campeonato Brasileiro aconteçam no Maracanã com renda e público divididos, permitindo que os setores Leste e Oeste sejam mistos.



O Cruzmaltino, como contrapartida, aceitou não tentar mandar o jogo contra o Santos, no próximo dia 14, no Maracanã, algo que havia anunciado que faria anteriormente. Deste modo, o jogo diante do clube paulista será em São Januário e os ingressos já estão sendo vendidos.

O acordo foi anunciado minutos antes da partida contra o Fluminense, que foi marcada por reclamações dos vascaínos em relação à decisão do Tricolor de colocar o clássico sem setores mistos e com apenas 10% da carga de ingressos destinada à torcida cruz-maltina.



A decisão de buscar um acordo com o Flamengo partiu do Vasco, através do CEO da SAF, Luiz Mello. Mello, recentemente, classificou como "boa" sua relação com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.



O mesmo, porém, não pode-se dizer do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Mello e o dirigente tricolor trocaram farpas no Sportv após o Vasco conseguir na Justiça o direito de mandar seu jogo contra o Palmeiras no Maracanã.