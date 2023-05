WimBelemDon amplia número de jovens em 2023

O WimBelemDon, projeto social que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social na zona Sul de Porto Alegre, ampliou o número de atendimentos em mais 20 crianças, totalizando 87 jovens em 2023. A ampliação é parte do planejamento anual da organização, que prioriza a entrada de novos jovens após o início do ano letivo escolar.

Os novos educandos são oriundos de uma lista de famílias interessadas em colocar seus filhos e filhas no projeto. Todos passam por um processo que envolve credenciamento no Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) do Extremo Sul, entrevistas e visita domiciliar realizada pela equipe de Assistência Social e Psicologia do WimBelemDon.

Os jovens, com idades entre 6 e 12 anos, foram recebidos por seus colegas e educadores em uma dinâmica de boas vindas que teve como surpresa um presente feito pelos educandos, na semana anterior, em uma atividade da Oficina de Artes. Após esse momento, os novos educandos já tiveram seu primeiro contato com a raquete, a bolinha o saibro. O processo de integração segue pelas próximas semanas, onde eles terão oportunidade de vivenciar todas as atividades oferecidas pelo WimBelemDon, que vão muito além do Tênis: cinema, laboratório de aprendizagem, psicologia, artes, yoga, dentre outras.