Mano Menezes busca soluções caseiras, enquanto aguarda reforços

O Inter tenta compreender os problemas apresentados pelo grupo, depois da derrota para o São Paulo, pelo Brasileirão. Ao contrário das outras partidas, o Colorado jogou pior do que seu adversário e não conseguiu marcar gols. O time de Mano Menezes parece ter uma dependência do Beira-Rio, já que a equipe ainda não conseguiu vencer fora de casa - o Inter tem um empate e uma derrota longe de seus domínios. Na temporada, são 10 vitórias (oito no Beira-Rio), nove empates (cinco como visitante) e três derrotas, todas fora de casa.

Mano deve realizar mais mudanças no time para receber o Athletico-PR, nesta quarta, às 19h, pela 5ª rodada do Brasileiro. O principal setor observado é o meio de campo, mais precisamente os volantes do time, já que o Colorado sente falta de Gabriel, lesionado desde outubro do ano passado. Em 2023, Johnny foi testado na posição, e Baralhas foi contratado para cumprir esta função, mas nenhuma das alternativas foi efetiva.

Ao ser perguntado sobre a falta de Gabriel, Mano foi direito na resposta. "Não atravessamos todos os problemas por causa do Gabriel. Seria uma mentira para justificar alguma coisa que não é verdadeira. A equipe tem condições de resolver de várias maneiras. Ela tem que saber resolver e vamos trabalhar para isso", ponderou apóa a derrota em São Paulo.

Campanharo também é jogador de marcação, mas encontra dificuldades de manter o setor consistente. Por isso, os dirigentes mantém a busca pelo volante colombiano Cuellar, do Al-Hilal. O valor pedido pelos sauditas seria na casa dos de 5 milhões de euros (R$ 27,3 milhões).

A projeção da direção é por melhorias a partir da entrada dos reforços na janela de transferências de julho. Com Cuellar na pauta, o colombiano de 30 anos seria companheiro de Enner Valencia, que é aguardado vindo do clube turco Fenerbahçe. Além disso, é esperada a recuperação dos volantes Charles Aránguiz e Gabriel. Dessa forma, Mano contaria com mais opções técnicas e melhores peças ofensivas. Por enquanto, o Inter terá que lidar com os nomes disponíveis.

O enfrentamento com o Furacão é a chance do Colorado recuperar em casa os pontos perdidos no Morumbi. Ainda assim, alguns jogadores serão poupados, pois estão com desgaste físico acumulado. Alan Patrick, por exemplo, pode iniciar no banco de reservas.