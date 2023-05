Vini Júnior é eleito melhor do Real Madrid pelo terceiro mês seguido

O atacante Vinicius Jr. foi eleito, em votação popular, o melhor jogador do Real Madrid pelo terceiro mês consecutivo. O brasileiro foi escolhido como destaque merengue de fevereiro, março e abril. Patrocinadora do Campeonato Espanhol, a Mahou organiza a votação através de sua conta no Twitter.

O brasileiro é o garçom do time na temporada. Vini lidera o número de assistências da equipe, com dez.

Campeão da Copa do Rei, o Real assegurou o título nacional no último sábado, com dois de Rodrygo e, agora, se prepara para receber o Manchester City pelas semifinais da Liga dos Campeões.

A TEMPORADA DE VINI JR.

Vice-artilheiro do time, Vini marcou dez vezes e está atrás apenas de Karim Benzema (17).

Líder em assistências no Real e na Champions, seis dos dez passes do atacante que resultaram em gols aconteceram na Liga dos Campeões.

Segundo com mais finalizações na na direção do gol pela Liga dos Campeões, com 18, o camisa 20 está atrás apenas de Haaland, do Manchester City (20).